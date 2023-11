6 nov 2023 11:18

COMMEDIE ALL'ITALIANA! - UN 38ENNE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, CHE NON HA PAGATO TASSE PER 500 MILA EURO, HA AVUTO LA FACCIA TOSTA DI CHIEDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA - L'UOMO È STATO FERMATO MENTRE CERCAVA DI PORTARE IN SVIZZERA UN LINGOTTO D'ORO E 5 MILA EURO IN CONTANTI - IL FURBETTO È STATO CONDANNATO A UN ANNO DI CARCERE...