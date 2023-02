10 feb 2023 14:50

UN COMMISSARIO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA, IN SERVIZIO NEL CARCERE DI BIELLA, È STATO CONDANNATO AI DOMICILIARI PER DELLE ACCUSE DI VIOLENZA E TORTURE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DETENUTI - ALTRI 27 AGENTI SONO STATI SOSPESI PER AVER PARTECIPATO AI PRESUNTI PESTAGGI OPPURE PER NON AVER FATTO NULLA PER IMPEDIRLI - DUE CARCERATI HANNO ANCHE RACCONTATO CHE SAREBBE STATO OFFERTO LORO DI COMPRARE DELLA DROGA IN CAMBIO DI…