9 nov 2023 19:52

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI D’INCHIESTA USATE COME UN MANGANELLO POLITICO – IL SENATO HA ISTITUITO UNA COMMISSIONE CHE INDAGHI SULLA GESTIONE DELLA PANDEMIA IN ITALIA – A FAVORE LA MAGGIORANZA E ITALIA VIVA, CONTRO PD, CINQUE STELLE E CALENDA (CHE, TANTO PER CAMBIARE, LA PENSA DIVERSAMENTE DAL SUO EX ALLEATO MATTEONZO RENZI) - IL TRIBUNALE DEI MINISTRI DI BRESCIA HA GIA' ARCHIVIATO L'INDAGINE IN MERITO ALLA PANDEMIA: HA SENSO CONTINUARE A INDAGARE?