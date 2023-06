IL COMMOVENTE VIDEO DELLO SCIMPANZÉ VANILLA CHE VEDE IL CIELO PER LA PRIMA VOLTA DOPO 28 ANNI IN CELLA: LA SCIMMIA HA ALZATO GLI OCCHI AL CIELO, SBALORDITA – PARE CHE L’ANIMALE, ORA IN FLORIDA, ABBIA VISSUTO IN UN LABORATORIO DI NEW YORK E… - VIDEO

Da www.la7.it

lo scimpanze vede il cielo per la prima volta 5

Uno scimpanzé vede per la prima volta il cielo dopo 28 anni passati in gabbia. Save the Chimps, un rifugio privato per animali nella località di Fort Pierce, ha dichiarato che Vanilla, una scimpanzé di 28 anni, è rimasta "sbalordita" quando ha visto il cielo aperto per la prima volta. Prima di trasferirsi in Florida, ha vissuto in un laboratorio di New York prima di essere ospitata in una "gabbia di recinzione" in California, secondo quanto riferisce il team.

lo scimpanze vede il cielo per la prima volta 3 lo scimpanze vede il cielo per la prima volta 3 lo scimpanze vede il cielo per la prima volta 1 lo scimpanze vede il cielo per la prima volta 4 lo scimpanze vede il cielo per la prima volta 2 lo scimpanze vede il cielo per la prima volta 2 lo scimpanze vede il cielo per la prima volta 5 lo scimpanze vede il cielo per la prima volta 1 lo scimpanze vede il cielo per la prima volta 4