COMODO FARE IMPRESA COSÌ, AUTOFINANZIANDOSI ALLE SPALLE DELL'ERARIO - ARRESTATO L’IMPRENDITORE DELLE BEAUTY FARM ANTONIO BALDAN, FORNITORE DI OLTRE 6.500 ISTITUTI DI ESTETICA E 2000 FARMACIE: MENTRE ERA AI DOMICILIARI EVADEVA IL FISCO - I PM GLI CONTESTANO LA DISTRAZIONE DI FONDI SOCIETARI PER PROPRI FINI PERSONALI - NEI CONFRONTI DEL FISCO HA ACCUMULATO 19 MILIONI EURO DI DEBITI...

Luigi Ferrarella per milano.corriere.it

antonio baldan

Comodo fare l’imprenditore così, autofinanziandosi non in banca ma alle spalle del Fisco (cioè di tutti i cittadini per decine di milioni di euro), nel contempo tagliando fuori dal mercato le società oneste che invece rispettano tutti gli adempimenti fiscali e quindi a fronte delle medesime prestazioni non riescono a praticare gli stessi prezzi concorrenziali.

Ancora più comodo se l’imprenditore così lo si fa persino dagli arresti domiciliari dove già era finito per pregresse analoghe condotte Antonio Baldan, titolare di un piccolo impero delle beauty farm e del wellness con il Baldan Group, fornitore ufficiale di oltre 6.500 istituti di estetica e circa 2000 farmacie, con 250 agenti della rete di vendita e 90 consulenti.

Stamattina la Procura di Milano, che da tempo cerca di riequilibrare gli assetti di mercato viziati da chi gioca sporco, ha mandato la GdF di Lecco a eseguire tre misure cautelari agli arresti domiciliari firmate dal gip Carlo Ottone De Marchi. Il pm Roberto Fontana contesta a Baldan e ai due collaboratori di aver operato con due società nel settore della vendita di macchinari per l’estetica, per le quali la Procura ha avanzato richiesta di fallimento, attraverso la sistematica omissione di ogni adempimento fiscale a mo’ di auto finanziamento: talmente vero che, alla data della richiesta di fallimento, per la GdF le società «B&B groppa s.r.l.» e «B&M marketing nel benessere s.r.l.» incredibilmente non avevano nemmeno un euro di verso istituti di credito, ma 19 milioni di debiti con il Fisco. Il pm Fontana imputa agli arrestati anche la distrazione di fondi societari per propri fini personali, l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti, l’utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti e l’acquisizione di una società di diritto colombiana, operazione priva di ogni ragione economico – imprenditoriale.

