17 gen 2024 15:52

COMPAGNI, SI COMPRA TUTTO ANCHE L'ALDILA' - ESSERE SEPOLTI VICINO A KARL MARX, A LONDRA, COSTERÀ 25MILA STERLINE - NEL CIMITERO DI HIGHGATE LO SPAZIO È PREZIOSO: PER PASSARE LÌ L'ETERNITÀ BISOGNA TIRARE FUORI ALMENO 5MILA STERLINE PER UN'URNA CINERARIA, MENTRE PER UN SEPOLCRO CINQUE VOLTE TANTO - E' LA VITTORIA DEL CAPITALE: CHI HA I SOLDI, GIACE. IL POVERACCIO SE LA PIJA IN SACCOCCIA...