TIM TIM! KKR TORNA IN CAMPO PER GIOCARSI LA "PARTITA DELLA RETE" E VUOLE IL GOVERNO COME SOCIO - IL FONDO AMERICANO, GIÀ AZIONISTA DI FIBERCORP CHE UN ANNO FA ERA PRONTO A LANCIARE UN'OPA DA 33 MILIARDI SULL'INTERA TIM, SAREBBE DISPOSTO A RIPROVARCI MA CON UN'OFFERTA SOLO PER LA RETE NETCO E SOPRATTUTTO SOLO CON IL GOVERNO MELONI AL FIANCO - LE IPOTESI: SCISSIONE O OPA PARZIALE. IN BORSA IL TITOLO SALE FINO A +4%