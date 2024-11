22 nov 2024 18:18

IL COMUNE DI PERUGIA DICE NO ALLE RIPRESE DI "AMANDA. A COMING OF AGE HORROR", LA SERIE TV SULLA MORTE DI MEREDITH KERCHER: LA SINDACA NON HA DATO IL VIA LIBERA ALLA RICOSTRUZIONE DELLA VILLETTA PER LA FICTION DELLA DISNEY CHE, TRA L’ALTRO, VERRÀ PRODOTTA DA AMANDA KNOX E MONICA LEWINSKY – LE RIPRESE SONO CONTINUATE A OLEVANO ROMANO, PICCOLO COMUNE IN PROVINCIA DI ROMA, DOVE GIA' GODONO IMMAGINANDO UN POSSIBILE RITORNO ECONOMICO ...