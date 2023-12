18 dic 2023 15:10

IL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO SI TRASFERISCE AL CIRCO MASSIMO! - L'EVENTO, CHE STORICAMENTE SI TIENE IN PIAZZA SAN GIOVANNI A ROMA, CAMBIA LOCATION A CAUSA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PREVISTI VICINO ALLA BASILICA, IN VISTA DEL GIUBILEO 2025 - LO SCAZZO TRA LA PRESIDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO, ALFONSINA RUSSO, E L'ASSESSORE AL COMUNE DI ROMA ALESSANDRO ONORATO AD AGOSTO SCORSO PER IL CONCERTO DI TRAVIS SCOTT AL CIRCO MASSIMO...