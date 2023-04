CONCIATO PER IL FESTINO – NOTTE DI PAURA PER L’AGENTE DI MODELLE TERNANO, BRUNO BEVILACQUA: È STATO RAPINATO E PICCHIATO DURANTE UN PARTY NELLA SUA VILLA DA DUE UOMINI E DA TRE RAGAZZE CHE AVEVA APPENA CONOSCIUTO IN UN LOCALE - I BANDITI, UN NAPOLETANO DI 32 ANNI E UN ALBANESE DI 28, SONO STATI ARRESTATI E LE TRE GIOVANI, UNA MINORENNE E DUE DICIOTTENNI, DENUNCIATE - L'IMPRENDITORE LI AVEVA INVITATI A CASA SUA PER CONTINUARE LA SERATA E DOPO AVER “SBOCCIATO” CON CHAMPAGNE E CAVIALE, I DUE UOMINI...

Estratto dell’articolo Corso Viola Di Campalto per “il Messaggero”

Notte di terrore per l'imprenditore ternano Bruno Bevilacqua, ex presidente della Futsal femminile in serie A, agente di modelle e, soprattutto, conosciuto per aver lanciato nel mondo dello star system negli anni Novanta la showgirl svedese Victoria Silvstedt. Il sessantasettenne è stato rapinato nella sua villa di Collescipoli, un borgo a pochi chilometri da Terni, da tre ragazze giovanissime e da due uomini […], durante una festa[…].

La banda, comunque, è stata identificata dopo alcune settimane […]che ha arrestato due muratori (un napoletano di 32 anni ed un albanese di 28) e denunciato le tre ragazze che erano presenti al colpo, una addirittura minorenne all'epoca dei fatti e le altre poco più che diciottenni, tutte ternane e di buona famiglia. I due uomini ora si trovano in carcere con l'accusa di rapina aggravata, mentre le giovani sono state denunciate per lo stesso reato.

LA SERATA DI TERRORE

[…] Bruno Bevilacqua, aveva dato appuntamento a un suo amico ternano in un locale notturno all'ingresso della città, dove poi ha incontrato anche i due giovani muratori e le tre ragazze che per altro non conosceva, neppure di vista. […]dopo un giro di cocktail l'imprenditore ternano ha deciso di invitare tutto il suo gruppo nella villa di Collescipoli, […]per continuare la serata […]tra flute di champagne e tartine al caviale.

Ma dopo circa un'ora i due operai […] con la scusa di fumare all'aria aperta sono hanno raggiunto prima la loro autovettura e hanno preso una pistola e un manganello telescopico, rientrando nell'abitazione e minacciando Bevilacqua con l'intenzione di farsi consegnare l'orologio che aveva al polso e anche un altro che era custodito all'interno di un cassetto della camera da letto. Il sessantenne […] è stato spintonato, malmenato e colpito più volte con il manganello, fatto sedere con la forza in uno dei divani del salone.

Poi, dopo aver sorseggiato l'ultimo bicchiere di champagne, tutti e cinque si sono dati alla fuga a bordo della loro autovettura.

LA DENUNCIA

Bruno Bevilacqua, sotto choc e con ancora i segni della violenta aggressione, ha chiamato un amico poliziotto lanciando l'allarme. […] gli agenti della Squadra mobile hanno dato il via alle indagini e grazie alle immagini dell'impianto di video sorveglianza della villa e soprattutto del locale notturno, hanno identificato tutti e cinque i componenti della banda.

Le ragazze hanno cercato di scaricare tutte le colpe sui due amici, affermando di non essere a conoscenza del fatto che volessero portare a termine una rapina, ma sono state denunciate per rapina dopo le testimonianze dello stesso Bevilacqua e del suo amico che hanno raccontato come non potessero non sapere che cosa stesse accadendo.

