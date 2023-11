18 nov 2023 18:30

CONDANNATA A 90 ANNI DI CARCERE KAITLIN ARMSTRONG, COLPEVOLE DI AVER UCCISO ANNA MORIAH "MO" WILSON, UNA CICLISTA PROFESSIONISTA SUA RIVALE IN AMORE – DOPO L’OMICIDIO, LA ARMSTRONG ERA FUGGITA IN COSTA RICA UTILIZZANDO IL PASSAPORTO DI SUA SORELLA. MA ALLA FINE È STATA ARRESTATA IN UN OSTELLO SU UNA SPIAGGIA DOPO 43 GIORNI DI FUGA – DIETRO L’OMICIDIO, LA GELOSIA: LA WILSON AVEVA AVUTO UNA BREVE RELAZIONE CON L’ATTUALE COMPAGNO DELLA ARMSTRONG, COLIN STRICKLAND, IN UN PERIODO IN CUI I DUE SI ERANO LASCIATI…