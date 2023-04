7 apr 2023 15:13

CONDANNATI ALL’ERGASTOLO I SEI IMPUTATI PER L’OMICIDIO DELL’AMBASCIATORE ITALIANO IN CONGO, LUCA ATTANASIO – LA SENTENZA È STATA EMESSA DAL TRIBUNALE MILITARE DI KINSHASA. LA PROCURA AVEVA CHIESTO LA PENA DI MORTE PER I SEI, CHE APPARTENGONO A UNA BANDA CRIMINALE (UNO DEI QUALI È LATITANTE) – IL DIPLOMATICO ITALIANO È STATO UCCISO IL 22 FEBBRAIO 2021, IN UN AGGUATO A GOMA, INSIEME AL CARABINIERE DELLA SCORTA, VITTORIO IACOVACCI, E ALL’AUTISTA, MUSTAPHA MILAMBO...