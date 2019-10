CONDANNATI PER STUPRO I DUE RAGAZZI ITALIANI, FERDINANDO ORLANDO E LORENZO COSTANZO, ACCUSATI DI AVER ABUSATO DI UNA 23ENNE UBRIACA, ALL’INTERNO DI UNO STANZINO DI UN NIGHT CLUB DI LONDRA, NEL FEBBRAIO 2017 - DURANTE IL PROCESSO, È STATO PROIETTATO IL VIDEO DI UNA CAMERA DI SORVEGLIANZA RIPRESO DOPO L’ACCADUTO CHE MOSTRA I DUE RIDERE, CONGRATULARSI A VICENDA E DARSI IL CINQUE…

Sono stati condannati per stupro nel Regno Unito due ragazzi italiani accusati di aver abusato di una 23enne visibilmente ubriaca, e che non si reggeva in piedi, all’interno di uno stanzino di un night club di Soho, a Londra, nel febbraio 2017. Lo riferiscono i media britannici. Durante il processo, è stato proiettato il video di una camera di sorveglianza ripreso dopo l’accaduto che mostra i due ridere, congratularsi a vicenda e darsi il cinque. L’indicazione della pena detentiva per i due è attesa a giorni.

I due italiani, che sostenevano di aver avuto rapporti “consensuali”, sono stati riconosciuti colpevoli da un giudice della Isleworth Crown Court di aver “approfittato di una persona vulnerabile”. Di qui la condanna per violenza sessuale e lesioni contro la ragazza: abbandonata alla fine incosciente in un bagno del locale, prima di risvegliarsi dolorante, di rivolgersi alla polizia e d’essere costretta al ricovero in ospedale.

I fatti risalgono al febbraio del 2017, quando i due giovani, Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo, oggi rispettivamente di 25 e 26 anni e indicati dai media britannici come figli di “buona famiglia”, frequentavano studi superiori in università inglesi. Entrambi erano poi tornati in Italia in fretta e furia, salvo essere arrestati nel marzo 2018 all’aeroporto di Heathrow, al loro rientro nel Regno per assistere ad una partita di calcio.