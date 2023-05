CONDANNATO A 14 ANNI DI CARCERE UN UOMO DEL KENTUCKY, CON UNA LUNGA SERIE DI CRIMINI ALLE SPALLE, COLPEVOLE DI AVER AGGREDITO DEI POLIZIOTTI CON LO SPRAY AL PEPERONCINO DURANTE L'ASSALTO A CAPITOL HILL DEL 6 GENNAIO 2021 - SI TRATTA DELLA PENA PIU' PESANTE FINORA COMMINATA PER LA RIVOLTA AL CONGRESSO…

(ANSA) - WASHINGTON, 05 MAG - Un uomo del Kentucky, con una lunga serie di crimini alle spalle, è stato condannato a 14 anni di carcere per aver aggredito dei poliziotti con lo spray al peperoncino durante l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Si tratta della pena piu' pesante finora comminata per la rivolta al Congresso. Peter Schwartz, di professione saldatore, ha partecipato alla rivolta con la moglie. Gli inquirenti avevano chiesto 24 anni e sei mesi di carcere. Il giudice che ha lo ha condannato, Amit Mehta, è lo stesso che ha comminato la precedente sentenza piu' pesante: 10 anni ad un poliziotti di New York in pensione che il 6 gennaio di due anni fa ha aggredito un altro agente fuori da Capitol Hill.

