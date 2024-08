21 ago 2024 19:52

LA CONDIZIONE PIÙ DIFFICILE DA ACCETTARE PER ISRAELE: IL CAPO DI HAMAS, YAHYA SINWAR, PRETENDE CHE, IN CASO DI ACCORDO SUL CESSATE IL FUOCO, “DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA SUA SICUREZZA”. IN PRATICA, LO STATO EBRAICO NON DOVRÀ ELIMINARLO, COME HA FATTO CON IL SUO PREDECESSORE ISMAIL HANIYEH. NON È CHIARO SE SINWAR RINUNCEREBBE ALLA GUERRA “DI RESISTENZA” PER UN ESILIO DORATO IN QATAR, OPPURE RESTEREBBE A GAZA A PROGETTARE POGROM E ATTENTATI IN ISRAELE…