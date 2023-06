7 giu 2023 09:39

LE CONDIZIONI DI MATTEO MESSINA DENARO SI SONO AGGRAVATE, SI VALUTA IL RICOVERO IN OSPEDALE A L’AQUILA – IL BOSS, CHE HA COMPIUTO DA POCO 61 ANNI, È MALATO DI TUMORE AL COLON. E LA CHEMIOTERAPIA CHE PERIODICAMENTE RICEVE IN CARCERE POTREBBE NON BASTARE PIÙ - DALLE ULTIME INDAGINI È EMERSO CHE A PROTEGGERE LA SUA LATITANZA TRENTENNALE È STATA ANCHE LA ‘NDRANGHETA. MESSINA DENARO AVREBBE TROVATO RIFUGIO GRAZIE ALLE ‘NDRINE LOCALI TRA LAMEZIA TERME E COSENZA…