5 set 2023 19:52

I CONDOMINI SONO ZONE DI GUERRA – A QUARTO, IN PROVINCIA DI NAPOLI, UN UOMO HA COSPARSO DI BENZINA UNA VICINA DI CASA E LE HA DATO FUOCO CON UN ACCENDINO – A SCATENARE L'IRA DEL 53ENNE FRANCESCO RICCIO, GIÀ NOTO ALLE FORZE DELL'ORDINE, È STATO UN LENZUOLO STESO AD ASCIUGARE, CHE OSTRUIVA L'INGRESSO AL SUO BOX – LA DONNA È RICOVERATA IN PROGNOSI RISERVATA CON USTIONI SU TUTTO IL CORPO – IN FIAMME ANCHE LA SUA AUTO…