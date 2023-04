C'è chi cancella. E chi salva. pic.twitter.com/Uj5wQheXFJ — Massimo Falcioni (@falcions85) April 6, 2023

1. DANIELA COLLU AUGURA LA MORTE A BERLUSCONI E POI CANCELLA IL TWEET: "VERGOGNA"

Sono ore di apprensione per Silvio Berlusconi […]. […] Purtroppo in casi come questo, quando si parla di un personaggio molto importante e allo stesso tempo divisivo, non mancano parole irrispettose, che qualcuno non risparmia neanche davanti a una situazione così delicata. Quando però questo "qualcuno" è un personaggio noto, cadono le braccia.

Daniela Collu, conduttrice e scrittrice, ha pubblicato un tweet, poi prontamente rimosso: "La morte non si augura a nessunoahahahhaha pepepeppeppeppe zazueira zazueira" ha scritto, simulando virtualmente la nota canzone di quando parte il trenino alle feste. Un tweet vergognoso che il giornalista Massimo Falcioni ha ripubblicato, avendo fatto lo screen: "C'è chi cancella - ha aggiunto - e chi salva". E poi ancora: "Ride di una persona malata. Fa un tweet perculativo. Lo cancella. Blocca. Che elemento. Daniela Collu ha cancellato il suo tweet vergognoso. Neanche il coraggio di rivendicare le figure di merda".

Daniela Collu, infatti, dopo la mossa di Falcioni lo ha bloccato sul social, dove nei suoi confronti - adesso - si è scatenata una bufera. E qualcuno fa giustamente notare: "Si può contattare la Mondadori in qualche modo? Non è ammissibile pubblicare i libri di una persona del genere". Mondadori, che ha edito il nuovo libro di Collu, di cui Marina Berlusconi è presidente dal 2003.

2. BERLUSCONI, L'0RRORE: "MERITA IL PEGGIO. SE MUORE...". CHI È QUEST'UOMO

"Se muore non mi dispiaccio certo. Quell’uomo lì merita il peggio": un tweet orribile quello scritto da Enrico Sola su Twitter a proposito di Silvio Berlusconi, ora ricoverato al San Raffaele di Milano.

Si tratta di un blogger che in passato ha scritto anche sul Post (l'ultimo articolo risale al 2018) e che rivendica tutt'ora questa collaborazione sul suo profilo Twitter. Ma questo non è l'unico tweet dedicato al Cav. Sola ha scritto anche: "Trump quasi in galera, Berlusconi quasi morto, la juve quasi in B. Stai a vedere che le preghiere funzionano. Quasi".

Quando un utente gli ha fatto notare che la sua uscita "non è bellissima", lui ha risposto: "È un’uscita sincera. Non ho problemi ad ammettere che sono uno dei tanti che sarà contento quando Berlusconi morirà. È uno dei pochi a cui ho augurato ogni male, date le vite rovinate e le morti che ha sulla coscienza. A partire da Carlo Giuliani. Senza ipocrisie". […]

Berlusconi, Frankie hi-nrg: "Io lo detesto, voi mi fate ribrezzo e schifo"

Silvio Berlusconi ricoverato. E in gravi condizioni. […] Eppure in un momento così drammatico, si distinguono anche alcune bestie […] che si spendono in particolare sui social […] augurandogli pronta morte e assicurando di essere pronti a festeggiare in caso di dipartita.

Un orrore, becero e violento, contro il quale si è scatenato anche Matteo Salvini, definendo "penosi" questi personaggi, persone con "tare mentali". Ma il caso indigna non soltanto la politica. Per esempio, anche il celebre rapper Frankie hi-nrg ha voluto esprimere tutta la sua rabbia e il suo disappunto per questa incommentabile vicenda.

E lo ha fatto a sua volta su Twitter, laddove ha cinguettato: "Io tutti quelli che si dicono pronti a festeggiare, ridanciani e biricchini, senza citare il motivo di tanta incontenibile impazienza in queste ore, ecco, mi fanno tra il ribrezzo e lo schifo. E lo dico io, che lo detesto da sempre", scrive in modo rude, ma efficace. […]

