13 nov 2024 16:18

LA CONFERENZA ONU SUL CLIMA È UNA BARACCONATA – ALLA COP29 DI BAKU, DOVE SI DISCUTE DI COME REALIZZARE ’STA BENEDETTA TRANSIZIONE ENERGETICA, IL PRESIDENTE DELL’AZERBAIGIAN, ILHAM ALIYEV, OSANNA I COMBUSTIBILI FOSSILI: “SONO UN REGALO DI DIO COME IL SOLE, IL VENTO, L’ORO. I PAESI NON DOVREBBERO ESSERE INCOLPATI SE PORTANO QUESTE RISORSE SUL MERCATO” – PER LA PRIMA VOLTA PARTECIPANO I TALEBANI, BENCHÉ IL LORO GOVERNO AUTOCRATICO NON SIA RICONOSCIUTO DALL’ONU…