CONFESSIONI CHOC (CHE NON LO ERANO) - SIFFREDI DALLA D'URSO: ''IL GIORNO DEL FUNERALE DI MIA MADRE HO FATTO SESSO CON UNA SETTANTENNE''. PANICO IN STUDIO, MA LA NOTIZIA L'AVEVA DATA ALLA ''ZANZARA'' TRE ANNI FA, RIPRESA DA TUTTI I SITI - ''NON LO SAPEVA NESSUNO, NEANCHE MIA MOGLIE O I MIEI FIGLI. SONO STATO CON UNA VICINA DI MIA MADRE. QUEL GIORNO CI SIAMO ABBRACCIATI E…''

rocco siffredi a live non e' la d'urso 1 5

Rocco Siffredi è stato ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Live Non è la D’Urso di domenica 20 ottobre e lì, incalzato da una domanda di Alda D’Eusanio, il pornoattore si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato basita la conduttrice, Barbara D’Urso. Era già passata la mezzanotte e si stava parlando del tema della pornografia quando Siffredi ha rivelato che durante il funerale di sua madre si è fatto praticare sesso orale: “Lei, una vecchietta amica di mia madre, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mi sono alzato, non so cosa mi sia successo, l’ho tirato fuori…”, e potete immaginare come sia andata a finire.

E Barbara D’Urso è sbottata: “Alda, tu non puoi chiedere a lui di raccontare queste cose in televisione. Che ora è? Ditemi che ora è! Alda, ti voglio un sacco di bene, però la prossima volta che ti viene in mente di far raccontare a Rocco Siffredi un bel episodietto come questo, avvertimi prima”, ha concluso cambiando poi argomento.

