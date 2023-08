IL CONFINE GIUSTIFICA I MEZZI – ANCORA CAOS ALLA FRONTIERA TRA POLONIA E BIELORUSSIA: UN ELICOTTERO MILITARE POLACCO HA PERSO IL DETONATORE DI UN PROIETTILE, CHE POTREBBE ESSERE CADUTO NEL TERRITORIO DELLO STATO ALLEATO DI PUTIN – INTANTO SI SUSSEGUONO VOCI DI UN RITIRO DEI MERCENARI DEL GRUPPO WAGNER DA MINSK: COSA SIGNIFICA? TORNANO IN RUSSIA? IN UCRAINA? L’ACCORDO TRA PUTIN E PRIGOZHIN È SALTATO?

lukashenko putin

ISW, 'VOCI DI RITIRO DEI WAGNER DALLA BIELORUSSIA'

(ANSA) - "Una fonte interna russa ha affermato l'8 agosto che le forze di Wagner stanno conducendo la loro prima fase di ritiro dalla Bielorussia, trasportando gruppi di 500-600 membri del personale dalla Bielorussia al Krasnodar Krai e agli oblast di Voronezh e Rostov e che la seconda fase inizierà dopo il 13 agosto".

A riportarlo è il think tank statunitense Institute for the Study of War (Isw) nel suo ultimo aggiornamento, sottolineando che "tali speculazioni sul ritiro dei Wagner dalla Bielorussia suggeriscono che aspetti dell'accordo tra il presidente russo Vladimir Putin e Yevgeny Prigozhin in seguito alla ribellione armata del 24 giugno sono falliti".

CONFINE TRA POLONIA E BIELORUSSIA

Polonia: elicottero perde detonatore al confine bielorusso

(ANSA) - Un elicottero militare polacco che pattugliava la frontiera con la Bielorussia ha perso il detonatore di un proiettile. Lo rendo noto il comunicato rilasciato dal Comando generale delle forze militari polacche. Secondo il comunicato le ricerche del detonatore sono in corso, ma per ora non hanno dato risultato. Non si precisa se vi è il rischio che la miccia sia caduta sul territorio bielorusso.

VLADIMIR PUTIN CON EVGENIJ PRIGOZHIN ELICOTTERI BIELORUSSI ENTRANO NELLO SPAZIO AEREO POLACCO EVGENIJ PRIGOZHIN CON UN RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA A SAN PIETROBURGO VLADIMIR PUTIN E ALEKSANDR LUKAHSENKO NEL MONASTERO DI VALAAM