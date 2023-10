attentato a bruxelles 4

TERRORE A BRUXELLES, UCCISI 2 SVEDESI. 'SONO DELL'ISIS'

(ANSA) - E' caccia all'uomo a Bruxelles dopo un nuovo attacco terroristico che ha colpito al cuore la capitale dell'Europa causando almeno due morti e un ferito. Le due persone sono state uccise a colpi di Kalashnikov nel tardo pomeriggio in una piazza (Place Sainctelette) in zona centrale, vicino al canale che attraversa la città non lontano dal quartiere di Molenbeek, da dove partirono gli attacchi terroristici che devastarono Parigi e gettarono la Francia nello shock.

Verso le 19.15 testimoni hanno visto un uomo che indossava una giubbetto arancione fosforescente e un casco bianco scendere da uno scooter e fare fuoco al grido di 'Allah akbar' prima contro qualcuno che si trovava nell'androne di un edificio, poi contro un taxi. Subito dopo, sempre secondo le prime testimonianze, l'uomo si è dato alla fuga a bordo dello stesso scooter. Nessun sospetto è stato per ora fermato. Le vittime sarebbero due svedesi, forse dei tifosi giunti a Bruxelles per assistere alla partita tra la loro nazionale e quella belga.

La polizia in serata temeva che l'attentatore si fosse diretto proprio verso lo stadio per colpire ancora. In un video pubblicato sul profilo Facebook appartenente ad un certo Slayem Slouma si vede il terrorista rivendicare l'azione e l'appartenenza all'Isis. "Sono un Mujahid dello Stato Islamico, che vi piaccia o no. Viviamo per la nostra religione e moriamo per questa stessa religione", afferma l'uomo rivendicando di aver ucciso "tre svedesi proprio adesso".

Il primo ministro belga De Croo, il ministro dell'Interno e della Giustizia si sono subito riuniti nella cellula di crisi per seguire l'evolversi della situazione chiedendo ai cittadini di restare vigili ed evitare spostamenti non necessari, mentre i servizi antiterrorismo hanno preso il caso in mano. Le autorità hanno deciso di aumentare il livello di allerta e l'Ocam, l'organismo per la valutazione delle minacce terroristiche, è stato convocato d'urgenza.

"Dopo la sparatoria - ha detto il sindaco di Bruxelles capitale Philippe Close - i servizi di polizia si stanno mobilitando per garantire la sicurezza dentro e intorno alla nostra capitale, in cooperazione con il ministro degli Interni, Annelies Verlinden". Anche Close era al centro di crisi per garantire il coordinamento delle forze di sicurezza. La capitale belga ripiomba così nel terrore dopo l'attentato al museo ebraico che aprì la serie di attacchi rivendicati da cellule dell'Isis e il duplice attentato con bombe che nel marzo del 2016 colpì l'aeroporto e la metropolitana facendo 32 morti e 340 feriti, oltre ai tre terroristi suicidi.

Secondo quanto si è appreso a Parigi, il ministro Gérald Darmanin ha dato disposizione - subito dopo le notizie dell'attentato di Bruxelles con l'autore dell'azione in fuga - di rafforzare i controlli alla frontiera tra la Francia e il Belgio. "Il mio pensiero va alle famiglie delle due vittime dell'ignobile attentato avvenuto a Bruxelles. Il mio assoluto sostegno alle forze di polizia belghe affinché catturino rapidamente il sospettato. Siamo uniti contro il terrorismo", ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Il cuore dell'Europa è stato colpito dalla violenza. Il mio cuore va alle famiglie delle vittime dell'attacco omicida nel centro di Bruxelles. Il mio sostegno alle autorità e ai servizi di sicurezza belgi che stanno monitorando la situazione", le ha fatto eco il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

BELGIO: ATTENTATORE BRUXELLES CITA GUERRA HAMAS-ISRAELE E BIMBO UCCISO NEGLI USA

(Adnkronos) - Il sospetto che ha rivendicato la responsabilità della sparatoria a Bruxelles, in un post su Facebook ha fatto riferimento alla guerra tra Hamas e Israele a Gaza. "Ieri l'America con aerei e missili, oggi la Gran Bretagna con tutte le sue forze a sostegno degli ebrei", si legge in uno dei suoi post.

Il presunto attentatore ha citato anche l'omicidio di un bambino musulmano da parte di un americano di 71 anni, incriminato con l'accusa di odio razziale. "Stiamo parlando di una morte violenta, ma se fosse stato un bambino cristiano, avremmo parlato di terrorismo...", scrive sul suo account, accessibile fino alle 21.25 e poi chiuso.

IL PICCOLO WADEA AL FAYOUME E IL SUO ASSASSINO

BELGIO: MEDIA, ATTENTATORE IN FUGA HA ANNUNCIATO CHE SI STA DIRIGENDO VERSO LO STADIO

(Adnkronos) - L'attentatore di Bruxelles, ancora in fuga, ha annunciato che si sta dirigendo verso lo stadio King Baudouin, dove è in corso la partita di calcio tra Belgio e Svezia. Lo riferiscono i media belgi.

BELGIO: ATTENTATO A BRUXELLES, INTERROTTA PARTITA CON LA SVEZIA

(Adnkronos) - La partita di calcio Belgio-Svezia è stata interrotta, dopo le minacce dell'attentatore della sparatoria di stasera a Bruxelles che, dopo aver sparato e ucciso due svedesi, ha minacciato di dirigersi verso lo stadio. Domani a Wembley si gioca Inghilterra-Italia.

BELGIO: ATTENTATO BRUXELLES, POSSIBILE LEGAME CON I ROGHI DEL CORANO IN SVEZIA

(Adnkronos) - L’attentato di Bruxelles, nel quale sono rimasti uccisi due svedesi, potrebbe essere legato ai roghi del Corano rogo avvenuti nei mesi scorsi davanti alle moschee o alle ambasciate straniere a Stoccolma. In una serie di video postate sui social, l’attentatore, con un forte accento nordafricano, non ne fa cenno e rivendica la sua appartenenza all’Isis.

IL PUBBLICO DI BELGIO-SVEZIA NON PUÒ LASCIARE LO STADIO

(ANSA) - I circa 35mila spettatori presenti allo stadio Re Baldovino, a Bruxelles, al momento non possono lasciare la struttura. E' quanto si legge sui media belgi. La partita Belgio-Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei, è stata interrotta diversi minuti fa in seguito all'attentato avvenuto in centro a Bruxelles. La stazione della metropolitana Re Baldovino davanti allo stadio è chiusa e presidiata da decine di poliziotti.

BELGIO: SINDACO BRUXELLES, 'POLIZIA MOBILITATA IN TUTTA LA CAPITALE E INTORNO ALLA CITTÀ'**

(Adnkronos) - "Dopo la sparatoria a Bruxelles, i servizi di polizia si stanno mobilitando per garantire la sicurezza dentro e intorno alla nostra capitale in collaborazione con il Ministro degli Interni". Lo comunica su X il sindaco di Bruxelles, Philippe Close.

BELGIO: IN VIDEO ATTENTATORE RIVENDICA APPARTENENZA A ISIS, 'UCCISI NON CREDENTI'

(Adnkronos) - In un video diffuso in rete, l'autore della sparatoria rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico e si vanta di aver ucciso dei non credenti. Nel suo discorso, in arabo, molto violento, il terrorista dice di aver sparato a due persone per “vendicare i musulmani e che viviamo e moriamo per la nostra religione”. Lo riferisce il sito belga Sudinfo, descrivendo la sparatoria che stasera a Bruxelles ha fatto due morti e diversi feriti.

Un uomo ha aperto il fuoco - prosegue il sito - Ci sono stati due morti e diversi feriti. L'uomo avrebbe gridato "Allahu akbar" e avrebbe sparato in tutte le direzioni mentre scendeva dallo scooter con un'arma tipo Kalashnikov. Indossava un gilet arancione fluorescente. "Secondo le nostre informazioni, le due vittime sono di nazionalità svedese e indossavano la maglia svedese, dato che stasera si svolgerà la partita Belgio-Svezia. Il sospettato è fuggito a bordo di uno scooter.

All’inizio della giornata, Slayem Slouma (il suo nome nel video) aveva scritto un messaggio sul bambino musulmano accoltellato domenica a Chicago, spiegando che se fosse stato cristiano, “lo avremmo chiamato terrorismo e non un crimine brutale".

MEDIA, 'RAFFORZATA LA SICUREZZA ALLO STADIO DI BRUXELLES'

(ANSA) - Secondo il portale Sudinfo, le misure di sicurezza sono state rafforzate allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove è in corso la partita di calcio Belgio-Svezia. Il co-presidente del partito dei Verdi, Jeremie Vaneeckhout, si trova allo stadio e ha riferito che la situazione è "tranquilla sugli spalti svedesi", in un post su X. "Atmosfera irreale qui allo stadio. Tifosi innocenti diventano vittime di brutale violenza. Serve prima maggiore chiarezza. Ma le mie più sentite condoglianze a tutte le persone colpite", continua il messaggio

