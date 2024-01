IL CONGO È NIENTE - SE AVETE AVUTO UN BRIVIDO ALL’IDEA DELLA DEPORTAZIONE DEI PALESTINESI IN AFRICA, SAPPIATE CHE NON È NIENTE RISPETTO AL PENSIERO CHE CIRCOLA NELL’ESTREMA DESTRA NAZIONALISTA E RELIGIOSA IN ISRAELE E CHE HA DUE ESPONENTI NEL GOVERNO, ITAMAR BEN-GVIR E BEZALEL SMOTRICH - DAL SOGNO DI UNA TEOCRAZIA ALLE ARMI PER TUTTI FINO ALL’INVITO AI VERI EBREI A NON FAR PARTORIRE LE MOGLI ACCANTO ALLE ARABE: TUTTE LE FRASI CHOC DI BEN-GVIR E SMOTRICH

Estratto dell'articolo di Francesco Battistini per www.corriere.it

itamar ben gvir e bezalel smotrich 8

Il Congo è niente. Da uno che un tempo invitava «i veri ebrei» a non far partorire le mogli vicino a donne arabe; da un altro che da giovane teneva in salotto il ritratto d’uno sterminatore di palestinesi nelle moschee; da un altro ancora che prima del 7 ottobre s’immaginava d’essere Nerone e sognava di bruciare Gaza con tutti quelli che ci stavano dentro: da tutta quest’estrema destra nazionalista e religiosa, non c’è da stupirsi che sia stata partorita pure l’idea di risolvere la guerra deportando tutti gazawi in Africa o vattelapesca dove.

itamar ben gvir e bezalel smotrich 1

Non è che Bibi Netanyahu fosse totalmente in disaccordo. Ma avrebbe evitato di far uscire proprio adesso il piano Congo, l’ipotesi di un’ «emigrazione volontaria» di tutti i palestinesi, addirittura il ritorno dei coloni nella Striscia. Invece i due ragazzi terribili del suo governo — l’Itamar Ben-Gvir ministro della Sicurezza alla guida degli arabofobi di Potere Ebraico, il Bezalel Smotrich ministro delle Finanze che comanda i messianisti di Sionismo Religioso —, sempre quei due han fatto piovere su Israele le condanne di Usa, Ue, Paesi arabi, Russia, Cina e insomma del mondo intero.

itamar ben gvir e bezalel smotrich 2

«Irresponsabili e pericolosi», li definisce Yair Lapid, leader dell’opposizione. Ben consapevoli e del tutto coerenti, in realtà: sulla coppia Ben-Gvir&Smotrich, per non dire degli ultrareligiosi di Ebraismo della Torah o degli ortodossi Shas che tengono in piedi il sesto governo Netanyahu, fiorisce da tempo un’antologia di citazioni celebri. Eccone alcune.

[...]

«Dobbiamo consentire a tutti i cittadini di proteggersi con le armi» (Itamar Ben-Gvir).

«È naturale che mia moglie, in ospedale, non voglia partorire accanto a chi dà alla luce un bambino che, fra 20 anni, potrebbe uccidere il suo. Servono reparti separati per ebree e arabe» (Bezalel Smotrich).

itamar ben gvir e bezalel smotrich 3

«Qui siamo i proprietari, ricordatevelo, e io sono il vostro padrone di casa» (Itamar Ben-Gvir, in un quartiere occupato di Gerusalemme Est).

«Chi brucia le case agli arabi? Commette un reato, certo. Ma non è un terrorista» (Bezalel Smotrich).

[...]

«Sogno una teocrazia. Le leggi della Torah sono molto meglio dello stato di diritto» (Bezalel Smotrich).

benjamin netanyahu itamar ben gvir

«C’era un tempo in cui ero un orgoglioso omofobo. Anche se non sapevo cosa volesse dire» (Bezalel Smotrich).

«Cosa farei a un bambino palestinese che lancia pietre? O gli sparo, o lo metto in prigione» (Bezalel Smotrich).

«Il Signore è uno. Non 30. Ha creato il mondo e ci ha dato la Torah. Non posso distorcere la verità dello Stato ebraico. Così come non posso legittimare il cristianesimo» (Bezalel Smotrich).

itamar ben gvir e bezalel smotrich 9

«La guerra di Gaza è un’opportunità per incoraggiare l’emigrazione volontaria dei suoi abitanti. Per i palestinesi, è una soluzione umanitaria» (Itamar Ben-Gvir).

«Se a Gaza restano 200mila palestinesi, non due milioni, tutto sarà diverso» (Bezalel Smotrich).

itamar ben gvir e bezalel smotrich 6 itamar ben gvir e bezalel smotrich 5 itamar ben gvir e bezalel smotrich 4 itamar ben gvir itamar ben gvir itamar ben gvir passeggia sulla spianata delle moschee itamar ben gvir 2 itamar ben gvir e bezalel smotrich 7