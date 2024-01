CONIGLIETTE E LUPI – “HUGH HEFNER SI ERA INVAGHITO DI KELLY BROOK, VOLEVA FARLA VIVERE NELLA PLAYBOY MANSION” - ZOE GREGORY, EX FIDANZATA DEL PADRE DI “PLAYBOY”, RIVELA CHE HEFNER AVEVA PERSO LA TESTA PER L’ATTRICE: “IO LA CONOSCEVO E LE CHIESI DI VENIRE AD ABITARE CON NOI. MA LEI VOLEVA MANTENERE UNA BUONA REPUTAZIONE E TENERSI ALLA LARGA. MA SONO SICURA CHE HUGH L’AVREBBE AMATA E SPOSATA. ERA L’ESATTO OPPOSTO DELLE CONIGLIETTE CHE LUI AVEVA NELLA MANSION E…”

DAGONEWS

hugh hefner zoe gregory

Il padre di Playboy, Hugh Hefner, era "invaghito" di Kelly Brook e desiderava che lei vivesse con lui nella famigerata Playboy Mansion. A rivelarlo è stata l’ex coniglietta Zoe Gregory che ha parlato per la prima volta dell’interesse che Hefner aveva per Brook.

Zoe, 49 anni, e Brook, 44 anni, sono diventate amiche quando sono andate insieme ai casting in Inghilterra e in seguito hanno promosso entrambi il gioco per PlayStation Fighting Force alla fine degli anni '90.

Zoe ha rivelato: «Quando mi sono trasferita nella Mansion, Hef mi ha chiesto se la conoscevo. L'ho invitata un paio di volte e Kelly all'inizio sembrava entusiasta, ma poi mi ha detto che non voleva essere coinvolta. Penso che sia stato perché aveva una relazione e la sua agenzia l'ha convinta a non andare in quella direzione. Stava cercando di mantenere una buona reputazione per la sua carriera.

kelly brook 6

Inoltre, potrebbe aver visto il contraccolpo che Katie Price ha avuto dopo aver fatto la modella per Playboy. Mi sono sempre chiesta perché non abbia intrapreso quella strada. Sarebbe stata perfetta per Playboy e trasferirsi negli Stati Uniti sarebbe stato un grande impulso per la sua carriera. Sarebbe stata una bruna in un momento in cui c'era una sorta di invasione di bionde con Pamela Anderson e Anna Nicole Smith. Hef avrebbe amato Kelly e, conoscendolo, sono sicuro che l'avrebbe sposata. Era l'esatto opposto di quello che aveva alla Mansion, che era tutta capelli biondi e tette grosse».

Hefner è morto all’età di 91 anni nel 2017 lasciando sconvolta Zoe, che ha vissuto con lui nella sua casa da 150 milioni di sterline a Holmby Hills a Los Angeles per tre anni.

hugh hefner e le conigliette 2 kelly brook 9 hugh hefner e le conigliette 1 kelly brook 1 kelly brook 10 kelly brook 3 kelly brook 2 kelly brook 4 kelly brook 7 kelly brook 5 zoe gregory copia kelly brook 8 zoe gregory