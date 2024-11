6 nov 2024 13:51

CONOR MCGREGOR A PROCESSO PER VIOLENZA SESSUALE! - IL TRUCIDISSIMO LOTTATORE IRLANDESE DI MMA È ACCUSATO DI AVER VIOLENTATO, INSIEME A UN SUO AMICO, UNA DONNA IN UN ALBERGO DI DUBLINO NEL 2018 - IL 36ENNE, SOPRANNOMINATO "NOTORIOUS", NEGA LE ACCUSE E PARLA DI UN "TENTATIVO DI ESTORSIONE" DA PARTE DELLA PRESUNTA VITTIMA, MA NON È LA PRIMA VOLTA CHE VIENE ACCUSATO DI STUPRO…