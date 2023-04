CONOSCETE IL MONDO DEI POLIAMOROSI? - CHI PENSA CHE EQUIVALGA A SESSO SREGOLATISSIMO, 'NDO COJO COJO, SBAGLIA! - BARBARA COSTA: “IL POLIAMORE È TALE SOLAMENTE SE UNITO A UN SENTIMENTO, UN RISPETTO E UN IMPEGNO TRA LE PERSONE COINVOLTE IN CIÒ CHE NON È UN HAREM, NÉ UN PORTO DI MARE. MA COME SI FA CON LA GELOSIA? SECONDO LA MENTALITÀ ‘POLI’, LA GELOSIA È UNA EMOZIONE CHE VA DISIMPARATA…” - SE VOLETE SAPERNE DI PIU’ C'E' “LA ZOCCOLA ETICA”, IL MANUALE DEL 1997 RIEDITO A BENEFICIO DEGLI AMANTI DEL GENERE…

poliamore 11

Barbara Costa per Dagospia

Z*ccola non si nasce. Z*ccola si diventa. Tutto sta a volerlo. E sarebbe ora di volerla, 'sta z*ccolaggine, secondo Janet e Dossie, due signore che z*ccole lo sono e lo sono state tutta la vita e che, nel lontano 1997, hanno scritto un manuale che sullo z*ccolare ogni segreto svela e spiega, manuale ora riedito (Odoya ed.) e che si intitola "La Z*ccola Etica".

la zoccola etica cover 2023

E z*ccola per una volta non sta a insulto, bensì a femminile di stallone dongiovanni: la z*ccola qui è una donna che ha gioia di accogliere quanti più partner vuole tra le sue gambe, e non solo. Le due autrici vi hanno appiccicato Etica perché "La Z*ccola Etica" è il manuale del poliamore, cioè la forma di amore leale dove ci si ama tra più persone insieme.

Chi pensa che il poliamore equivalga a sesso sregolatissimo, al 'ndo cojo cojo, allegramente dove riesco a infilarlo e a farmelo infilare, sbaglia! Il poliamore è tale SOLAMENTE se unito a un sentimento, un rispetto e un impegno tra le persone coinvolte in ciò che non è un harem, né un porto di mare. I gruppi sessuali poliamoristi si chiamano in gergo poliamoroso “costellazioni” e chiunque ne fa parte è una stella non fissa. Procedo a esempio pratico: prendiamo un gruppo poliamoroso formato da 6 persone.

poliamore 7

Secondo patti minuziosi (ma pure ad evenienza modificabili) in precedenza stipulati tra tutti e 6, e con il totale CONSENSO di tutti e 6, questi 6 poliamoristi possono se vogliono – e lo vogliono spessissimo – vivere insieme, nella stessa casa o nella stessa palazzina. E, secondo le regole che si sono dati, sc*pano a 6 e se vogliono tutti e 6 in ammucchio, ma più di sovente divisi in una coppia primaria di cui gli altri 4 sono partner secondari reciproci. Scusate se suona un po’ confuso, ma il poliamore è l’apoteosi di trattative e compromessi.

poliamore 14

Diversamente è stile di vita sessuale di chi, promiscuo, va con chi vuole senza legami, o di una coppia che si fa a vicenda gli affari propri fuori di casa. È questo che i poliamoristi detestano: per loro è sbagliato che due che stanno insieme, passati o attenuati gli iniziali ardori, reprimano le loro voglie. Secondo i poliamoristi le coppie devono “aprirsi”, ma non con lo scambismo, che nel poliamore non vale, perché ci si apre al sesso, ma non all’amore condiviso. I poliamoristi non credono nella coppia monogama, ma in un amore che si sviluppa a tribù legate a diritti e doveri che sono una riproduzione esponenziale di quelli su cui una coppia classica ripiega se vuole convivere in equilibrio.

poliamore 9

Il sesso poliamorista esige però intese sconosciute ai monogami. Tra i poliamoristi non c’è mossa, decisione, desiderio che non vada concordato. Sempre. Tra i poliamoristi non devono esistere bugie. Pena il decadimento all’amore duale e monogamo con ogni forza avversato. Ma come si fa con la gelosia??? Secondo la mentalità poli la gelosia “è una emozione che va disimparata”.

Mediante un lavorone psicologico che ogni poliamorista deve fare in sé, da sé, e per sé. Chi segue la scelta poli deve disapprendere ciò che dell’amore di coppia la società occidentale ha normato. Un poliamoroso può essere etero, gay, bisex, ciò che è e vuole, tranne esser un farfallone. Il rispetto nel sesso poli è sostanziale. E tutto va contrattato. Pure ogni pratica, ogni gioco di letto. Col consenso poli. Vado al sodo: se il poliamorista A pratica fellatio ai partner B e C, gliele fa, ma col "consenso informato" degli altri del suo gruppo-poli, sennò scatena rivalità e drammi. Il guaio è che i poliamoristi non occupano nella tribù il medesimo posto e grado.

poliamore 8

Perché se per loro è normale amare insieme più persone, non è possibile amarle nella stessa intensità. Ecco che allora all’interno di una tribù poli si differenzia tra coppie primarie e coppie secondarie, e ci sono secondarie che non convivono h24 con le primarie. Alcune coppie primarie a loro volta stabiliscono accordi per cui non si fa con i secondari sesso non protetto, non li si bacia in bocca, non sempre si fa con i secondari sesso orale e/o anale, dopo il sesso con i secondari non si rimane a dormire, i sex toys dei poli-primari non si passano ai secondari, ecc.

poliamore 12

Le coppie primarie sono spesso coniugi che si sono “aperti” e che secondo i comandamenti poli devono dirsi tutto ma proprio tutto quello che combinano con altre stelle poli. E ci sono mariti e mogli di coppie primarie che non hanno amanti poli condivisi, bensì ognuno una personale tribù. Questo accade nelle coppie primarie che tra loro non riescono a esprimere sessualità BDSM, o sono prede di tosti feticismi (come quelli di dominazione cane-padrone, zio-nipotina, ecc.) di cui godono nelle loro tribù poli. Attenzione: conoscenza e frequentazione tra rispettivi amori polisex va fatta.

poliamore 13

È (quasi) un obbligo. Perché non il non sapere ma la concordia alla luce del sole è il solo rimedio al caos e al prendersi per i poli-capelli. Per ogni poliamorista tutto vale poli, feste comandate, anniversari, compleanni, ferie estive. Tutto in poli-comunione! Aumentano le tribù poli che tendono a stanziarsi e che per questo sono entrate nella galassia LGBT+ esigendo unioni poliamoriste riconosciute dallo Stato.

poliamore 10

Non hanno torto: loro vogliono che lo Stato le veda “famiglie” come le altre, alla stregua di quelle agricole attive in Occidente prima della rivoluzione industriale (le quali però mica sc*pavano tra loro!). Seppure senza avallo giuridico, le famiglie poliamoriste vivono accanto a noi, hanno figli (naturali ma di più figli di primo letto monogamico), pagano le tasse, aprono mutui, vedono il festival di Sanremo.

Tranne che sessualmente fanno azioni sì multiple ma pari a ogni unione a due lodata in società e dallo Stato unico stanziamento sentimentale buono e giusto. Un amore poli finisce come ogni altro. Non è più o meno felice, e può finire per corna se una stella sc*pa fuori dalla sua costellazione, così ingannando le altre. Qualora in futuro si giungerà al legale riconoscimento delle tribù poli, sarà pacchia per gli avvocati, per ogni non consensuale divorzio tra rancorosi ex poliamorosi.

poliamore maneskin poliamore 1 poliamore 4 poliamore 1 poliamore (2)

poliamore the dreamers poliamore 6