5 dic 2024 09:29

CONSACRATA A DIO? NO, ALLE ‘NDRINE - C’E’ ANCHE UNA RELIGIOSA, SUOR ANNA DONELLI, TRA I 25 ARRESTATI NELL'INCHIESTA DELLA PROCURA DI BRESCIA CONTRO UN PRESUNTO GRUPPO CRIMINALE LEGATO ALLA 'NDRANGHETA - PER I PM, ERA "A DISPOSIZIONE DEL SODALIZIO PER GARANTIRE IL COLLEGAMENTO CON I SODALI DETENUTI IN CARCERE" - AI DOMICILIARI ANCHE L'EX CONSIGLIERE COMUNALE DI BRESCIA IN QUOTA FRATELLI D'ITALIA GIOVANNI ACRI…