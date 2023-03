LE CONSEGUENZE DELLA BREXIT - GLI INGLESI STANNO PROVANDO SULLA PROPRIA PELLE GLI EFFETTI DELL'USCITA DALL'UE: GLI SCAFFALI DEI SUPERMERCATI SONO VUOTI, LA VENDITA DI FRUTTA E VERDURA E' RAZIONATA E I PREZZI SONO SALITI ALLE STELLE - COLPA DELLE COMPLESSE PRATICHE DOGANALI, CHE STANNO SCORAGGIANDO LE IMPRESE EUROPEE A VENDERE OLTREMANICA, MA ANCHE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, CHE HANNO CAUSATO UN CALO DELLA PRODUZIONE DEI BENI ALIMENTARI...

Estratto dell'articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

Gli scaffali dei supermercati di Londra sono vuoti, la verdura e la frutta sono razionate, persino le pizzerie si ingegnano a inventarsi pizze senza pomodoro, perché il pomodoro non si trova più. È uno dei tanti effetti negativi della Brexit, aggravato dai mutamenti climatici. Il Regno Unito importava in questi mesi invernali molti generi alimentari dalla Spagna, dal sud della Francia e dall'Africa, ma la produzione è stata fortemente compromessa da piogge torrenziali e alluvioni, o da fenomeni opposti, come la siccità. […]

Secondo la British Chamber of Commerce i tre quarti delle piccole imprese non consegnano più merci nel Regno Unito a causa delle complesse formalità di frontiera. Dalla vicina Normandia, appena al di là del Canale, arriva il 20% dei prodotti in meno. […]

In questo inverno che è stato difficile per tutti a causa delle bizzarrie meteorologiche, su Londra si è abbattuta la tempesta perfetta: la catena di supermercati Lidl ha limitato la vendita di pomodori e peperoni a tre pezzi per cliente; Tesco, Aida, Aldi e Morrison a due. Sugli scaffali mancano lattuga, broccoli, cavolfiori, insalata, cetrioli e lamponi. Mancano anche le patate che arrivavano dai Paesi Bassi e persino il piatto nazionale, "fish and chips", è in pericolo insieme alle "baked potatoes" che erano il piatto più richiesto in ogni pub. Queste verdure si coltivano anche in Gran Bretagna, ma non saranno disponibili fino alla fine di aprile a causa delle più rigide temperature britanniche, mentre quelle che si producono d'inverno in Europa non arrivano più.

Anche se arrivassero, resterebbero probabilmente ferme nei magazzini, visto che si calcola che a causa del blocco dell'immigrazione di lavoratori causato dalla Brexit manchino migliaia di camionisti per trasportare le merci, e altre migliaia di addetti nei settori della lavorazione della carne e della distribuzione. Come se non bastasse, la crisi del sistema di approvvigionamento alimentare è stata aggravata dall'inflazione e dalla guerra in Ucraina: l'aumento del carburante e dei fertilizzanti ha avuto un impatto molto forte sui prezzi: il costo del mangime per i polli è cresciuto del 50%, quello delle uova del 45%.

[…] Non sarà facile uscire da questa situazione se non si rivedranno gli accordi con l'Europa, come il premier Rishi Sunak ha dimostrato di voler fare con il recente accordo sul protocollo per l'Irlanda del Nord. Molti esperti consigliano di imitare la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma ne accetta le regole, semplificando le procedure di importazione e esportazione. Ma gli inglesi che hanno votato Brexit non sono d'accordo[…]

