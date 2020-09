LA GATTA MORTA È DIVENTATA BACCHETTONA – MARINA LA ROSA: “LA MINIGONNA A SCUOLA? VIVIAMO IN UN MONDO MASCHILISTA. NON SIGNIFICA CHE UNA RAGAZZA NON DEBBA ANDARE A SCUOLA VESTITA COME VUOLE, MA DEVE SAPERE CHE CI SONO DELLE REAZIONI” – “METOO? FORSE E' CAMBIATA LA FORMA, NON LA SOSTANZA. CI HANNO PROVATO ANCHE CON ME, ANNI FA. ERO SCIOCCATA, ERA …”