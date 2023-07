LE CONSEGUENZE DEL GOLPETTO / 2 - ALL'AEROPORTO DI CHISINAU, LA CAPITALE MOLDAVA, UN 43ENNE DEL TAJIKISTAN AFFILIATO ALLA BRIGATA WAGNER, È RIUSCITO A SFILARE UN FUCILE A UNA GUARDIA DI FRONTIERA E A UCCIDERE DUE PERSONE - TENSIONE ANCHE IN BIELORUSSIA, DOVE SI STA CREANDO UNA NUOVA BASE MILITARE (PER GLI UOMINI DI PRIGOZHIN?) AD ASIPOVICH. E SICCOME OLTRE AI WAGNER SONO GIÀ ARRIVATE A MINSK LE TESTATE NUCLEARI A CORTO RAGGIO DI PUTIN, ZELENSKY RAFFORZA IL CONFINE DELL'UCRAINA CON LA BIELORUSSIA - IL KAZAKHSTAN HA DENUNCIATO IL RECLUTAMENTO DI CITTADINI DA INVIARE AL FRONTE RUSSO-UCRAINO…

1 - SUROVIKIN «AFFILIATO» E LE VOCI DI KIEV SU PRIGOZHIN: «VOGLIONO UCCIDERLO»

Estratto dell’articolo di Andrea Marinelli e Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

PUTIN E PRIGOZHIN

Il generale Surovikin membro «segreto» della Wagner. Evgenij Prigozhin un morto che cammina, sulla linea di tiro dei servizi russi. Le nuove indiscrezioni alimentano atmosfere da congiura con dettagli intriganti ma senza la possibilità di verificarli. […] le carte fornite alla Cnn dal centro investigativo russo Dossier center: i documenti mostrano la presenza dell’alto ufficiale e di almeno 30 colleghi in una lista riservata della compagnia di sicurezza. La presunta prova di un’affiliazione, quasi fossero parte di un potere parallelo.

SERGEI SUROVKIN

[…] ciò rafforzerebbe i sospetti di una partecipazione attiva del generale alla rivolta. Questo […] avrebbe determinato l’arresto dell’ufficiale in attesa che gli inquirenti finiscano l’inchiesta su di lui e altri membri della «congiura». Per ora però non ci sono conferme della detenzione e la figlia ha negato, sostenendo che il padre è al suo posto […] Ad aggiungere sale ci ha pensato uno che di solito è poco loquace, il capo dell’intelligence militare ucraina Budanov. In un’intervista al sito War Zone […] ha riassunto così il dossier: sapevamo dei progetti di Prigozhin grazie alle informazioni carpite da fonti «umane». Spie vere e non intercettazioni. Non abbiamo dati precisi sulla sorte del generale. Il servizio segreto russo è pronto a uccidere il leader della Wagner, questo avverrà al momento opportuno e ci vuole tempo.

soldato della brigata wagner per le strade di rostov sul don

[…] Lo «chef» dovrà badare a ciò che mangia, stare attento negli spostamenti, controllare chi incontra. Anche se giovedì circolavano voci di un suo presunto trasferimento a San Pietroburgo e di un tragitto in elicottero. […] Budanov ha […] escluso il rischio di nuovo fronte provocato dalla futura presenza dei miliziani in Bielorussia. Affermazione superata in qualche modo dal presidente Zelensky che, dopo un summit con i collaboratori, ha annunciato il rafforzamento delle difese a nord. Meglio non sottovalutare i pericoli. Intanto Kiev potrebbe ricevere in futuro dagli Usa i razzi con un raggio d’azione di 300 chilometri, importanti per colpire postazioni e concentramenti di truppe nelle retrovie senza rischiare il contro-fuoco.

VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN

Possibile anche l’arrivo delle contestate bombe a grappolo. Lo sblocco, dopo molte resistenze della Casa Bianca, è legato alle necessità dell’Ucraina e alle difficoltà emerse sul campo di battaglia. Le analisi appaiono lontane dalla sicurezza ostentata dal ministro degli Esteri Lavrov. Ha negato che la crisi abbia indebolito il Paese […] In realtà in queste ore sono emersi segnali di inquietudine ai confini dell’Impero.

I PIANI AMANO IL SILENZIO - MESSAGGIO SUL GRUPPO TELEGRAM DELLA WAGNER, GREY ZONE

Secondo fonti libiche, droni di fabbricazione turca appartenenti al governo di Tripoli hanno colpito la pista di Al Kharrouba, in Cirenaica, avamposto usato dalla Wagner in appoggio al generale Haftar e per le missioni nella regione. […] C’è sempre la possibilità che qualcuno provi a sfruttare il momento. Washington, invece, ha accusato Prigozhin di aver contribuito al futuro ritiro del contingente Onu dal Mali, partenza che sarà completata entro sei mesi. Lo Stato africano ha rotto con la Francia e ha stretto un’alleanza con Mosca, con un ruolo primario dei mercenari in sostegno alla giunta.

2 - IL DOPPIO GIOCO DEI GENERALI «IN TRENTA ISCRITTI A WAGNER»

ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

[…] La novità è che Surovikin avrebbe un numero di registrazione in un elenco Vip di Wagner e potrebbe quindi aver avuto una doppia e illegale affiliazione, alle truppe regolari e a quelle di ventura, che ne minava la lealtà verso il Cremlino. Si addensano su di lui accuse che comprendono quelle per l'abbattimento di almeno sette velivoli russi (e oltre dieci morti) e di corruzione per i miliardi di rubli con i quali il presidente Vladimir Putin dice che lo Stato abbia finanziato la compagnia del suo ex chef.

mercenari wagner a rostov sul don

Da organizzazione segreta, gradualmente Wagner è diventata una "industria" statale della guerra, che semplicemente vedrebbe oggi la rimozione del suo "amministratore delegato". […] Secondo il Wall Street Journal, le autorità russe hanno anche deciso di assumere il controllo delle numerose attività mercenarie (ed economico-minerarie) all'estero.

E se il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, dice di non riscontrare alcuna diminuzione dell'attività militare di Wagner in Mali o nella Repubblica centrafricana, il Wsj rivela che sarebbe andato in missione in Siria il vice-ministro degli esteri russo, Serghei Vershinin, per comunicare a Bashar al-Assad che i Wagner non sono più una struttura indipendente, ma un'organizzazione militare che per la Siria farà capo alla base russa di Latakia.

evgeny prigozhin

In pratica, Putin avrebbe scelto la nazionalizzazione del gruppo. Le scosse d'assestamento del sisma Wagner si propagano dalla Russia all'Ucraina e alla Bielorussia, dalla Moldova al Kazakhstan, dall'Africa al Medio Oriente. All'aeroporto di Chisinau, la capitale moldava, un 43enne del Tajikistan a cui era stato vietato l'ingresso nel Paese è riuscito a sfilare un fucile a una guardia di frontiera e a sparare e uccidere due persone e ferirne una terza, prima di prendere in ostaggio altri passeggeri e venire arrestato dalle forze speciali.

Si tratterebbe di un affiliato a Wagner. Alta la tensione anche in Bielorussia, dove immagini satellitari mostrano che si starebbe lavorando alacremente a una nuova base militare (per gli uomini di Prigozhin?) ad Asipovich. E siccome oltre ai Wagner sono già arrivate in Bielorussia le testate nucleari a corto raggio di Putin, ecco che il presidente Volodymyr Zelensky fa il punto della situazione con i comandi militari e chiede di rafforzare il confine settentrionale dell'Ucraina con la Bielorussia alleata di Mosca.

soldati del gruppo wagner lasciano rostov sul don

In Russia si continuano a ingaggiare i mercenari, mentre il Kazakhstan ha denunciato il reclutamento di cittadini da inviare al fronte russo-ucraino. Per il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, tocca ai diversi Paesi africani decidere se avvalersi ancora delle truppe mercenarie per la sicurezza interna e delle autorità governative. Del resto, nella Repubblica centrafricana centinaia di istruttori del ministero della Difesa russo assistono i militari sulla base di accordi in chiaro. […]

Molti osservatori, come Mikhail Khomin di Carnegie Endowment, sono convinti che Prigozhin puntasse a conquistare alla causa anche «certi gruppi dell'élite al potere». Sotto inchiesta, infine, le guardie di frontiera che non hanno sbarrato il passo ai Wagner entrati dall'Ucraina in Russia e i piloti che si sono rifiutati di bombardare le colonne di ribelli sui circa mille chilometri di strada per Mosca. […]

ragazza con i mercenari wagner polizia all ingresso della piazza rossa a mosca