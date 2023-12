IL CONSENSO È SOLO UNA QUESTIONE DI PERCEZIONE – IL PRESIDENTE AMERICANO, JOE BIDEN, POCO PRIMA DELL’INCIDENTE CHE HA COLPITO IL SUO CORTEO PRESIDENZIALE, HA INCONTRATO I GIORNALISTI, CHE GLI HANNO CHIESTO COSA NE PENSASSE DEI SONDAGGI CHE DANNO AVANTI DONALD TRUMP. RISPOSTA? “GUARDATE I SONDAGGI SBAGLIATI”. POI LO SCONTRO TRA UN SUV DELLA SUA SCORTA E UN’AUTO (SARÀ UN SEGNO PREMONITORE?)

BIDEN, TRUMP IN VANTAGGIO? LEGGETE I SONDAGGI SBAGLIATI

JOE BIDEN SCIOCCATO DOPO L INCIDENTE DEL SUO CORTEO

(ANSA) - Poco prima che un'auto urtasse un Suv del corteo presidenziale, Joe Biden aveva risposto ad una domanda dei giornalisti al seguito sul vantaggio di Donald Trump. "Guardate i sondaggi sbagliati", ha detto il presidente prima di essere scortato alla sua auto.

