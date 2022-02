7 feb 2022 17:54

CONSIGLIO PER I FEDIFRAGHI: SE NON CASTI, CAUTI - NEGLI STATI UNITI, UNA AUTISTA DI UBER VIENE "PRENOTATA" INCONSAPEVOLMENTE DAL SUO RAGAZZO CHE, IGNARO DI TROVARE LA SUA COMPAGNA AL VOLANTE, SALE IN MACCHINA CON L’AMANTE! – LA DONNA HA RACCONTATO LA STORIA SU TIKTOK: "LA RICHIESTA A UBER È ARRIVATA DAL CELLULARE DELLA RAGAZZA CHE ERA CON LUI PER QUESTO NON HO NOTATO NIENTE DI STRANO"