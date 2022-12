UN CONSIGLIO AI FIDANZATINI: EVITATE L’INDONESIA PER LE VOSTRE VACANZE! – CON LA NUOVA LEGGE CHE VIETA IL SESSO AL DI FUORI DEL MATRIMONIO, PUNENDOLO CON UN ANNO DI CARCERE, LE COPPIE NON SPOSATE CHE DAL 2026 VORRANNO TRASCORRERE LE VACANZA A BALI DOVRANNO DORMIRE IN CAMERE SEPARATE – L’INDONESIA È UN PAESE COSTITUZIONALMENTE LAICO E MULTIRELIGIOSO, MA NEGLI ULTIMI ANNI, COMPLICE LA PRESIDENZA DI JOKO WIDODO, LA PRESA DEI GRUPPI ISLAMICI È AUMENTATA…

JOKO WIDODO

Il Parlamento indonesiano ha approvato un nuovo codice che vieta il sesso al di fuori del matrimonio e lo rende punibile con un anno di carcere. Finora soltanto l'adulterio era vietato per legge.

Nel nuovo codice si vieta anche alle coppie non sposate anche di vivere insieme. I divieti entreranno in vigore fra tre anni. Proteste nel settore del turismo, perché le nuove leggi valgono anche per gli stranieri. Dal 2026 una coppia di fidanzati che vorranno trascorre le vacanze sulle meravigliose spiagge di Bali dovrà dormire in camere separate.

Ha appena ospitato, con successo, il summit del G20. E nel prossimo decennio potrebbe diventare una delle prime 10 economie al mondo. Ma l'ascesa politica ed economica dell'Indonesia deve ora fare i conti con un passo indietro sul fronte dei diritti. Ieri il parlamento di Giacarta ha approvato il nuovo codice penale, dopo un lungo percorso durato decenni e superando il vecchio testo retaggio della colonizzazione olandese.

Il viceministro della Giustizia, Edward Omar Sharif Hiariej, ha dichiarato alla Reuters di essere orgoglioso di un codice finalmente «in linea coi valori indonesiani», anche se diversi osservatori internazionali e locali sono critici.

Tra gli articoli più controversi ci sono quelli che criminalizzano il sesso al di fuori del matrimonio con una pena fino a un anno di carcere. Punibili sia l'adulterio sia i rapporti precedenti alle nozze. Attualmente l'Indonesia vieta solo il primo. La convivenza tra coppie non sposate sarà punibile con 6 mesi. Le regole saranno applicabili anche ai cittadini stranieri, turisti compresi.

Oltre alla sfera personale, tra i 624 articoli sollevano preoccupazioni anche altri relativi al diritto d'espressione. Insultare il presidente o il vicepresidente sarà punibile con 3 anni di carcere. Proibito protestare senza notifica alle autorità e la diffusione di "ideologie" contrarie a quella di Stato, la "Pancasila". Fino a 5 anni per chi commette "atti ostili" contro le religioni professate nel Paese.

Seppure l'Indonesia sia un Paese costituzionalmente laico e filosoficamente multireligioso, negli ultimi anni la presa politica dei gruppi islamici pare aumentata. Non a caso sono state approntate nuove misure anche contro la blasfemia: l'apostasia sarà reato.

Il nuovo codice è il risultato di un lungo percorso negoziale dopo il primo tentativo andato a vuoto nel 2019, quando dopo la diffusione di una bozza ci furono vaste proteste guidate soprattutto dai giovani in diverse parti del paese.

Le forze politiche sostengono che le norme più critiche siano state parzialmente attenuate.

Qualche esempio: adulterio, così come sesso e convivenza prematrimoniali, saranno perseguibili "solo" dopo la denuncia da parte di coniugi, genitori o figli dell'autore del reato.

E non su iniziativa autonoma della polizia. Così come il reato di insulto al presidente sarà punibile "solo" dietro denuncia di quest' ultimo, con una pena massima abbassata di 6 mesi rispetto al progetto iniziale.

Pur mantenendo l'aborto come reato, si sottolinea poi che verranno ora considerate eccezioni per le donne con situazioni sanitarie a rischio o vittime di stupro, a patto che il feto abbia meno di 12 settimane.

«Il governo ha affermato di aver ammorbidito alcune di queste disposizioni, ma non ne vediamo alcuna prova nell'ultimo disegno di legge», ha commentato però il Jakarta Post, uno dei media locali che si sono schierati contro il nuovo codice. Il Koran Tempo ha affermato che ha toni "autoritari".

La direttrice per l'Asia di Human Rights Watch, Elaine Pearson, ha dichiarato alla Bbc che il codice è una «enorme battuta d'arresto per un Paese che ha cercato di presentarsi come una moderna democrazia musulmana».

Il timore di molti è che le norme saranno utilizzate anche per colpire la comunità Lgbt. Il testo riconosce le "leggi locali vigenti" e alcune aree dell'Indonesia, come la provincia di Aceh, seguono la sharia. Tra le altre critiche, anche il timore di un aumento della corruzione e di conseguenza della disparità sociale, con le persone con meno disponibilità economiche più facilmente perseguibili di quelle più abbienti.

Perplessità anche sulle possibili conseguenze economiche. Maulana Yusran, vice capo dell'ente del turismo nazionale, ha definito le novità legislative «dannose», riferendosi all'applicabilità delle norme agli stranieri. Il nuovo codice penale non entrerà in vigore subito. Serviranno circa 3 anni per la stesura dei regolamenti attuativi e in questa finestra di tempo la riforma può essere impugnata davanti alla Corte costituzionale. Nelle proteste di questi giorni fuori dal parlamento di Giacarta, per ora di piccola scala, c'è però già chi ha lasciato cadere petali sulla bandiera indonesiana in segno di lutto.

