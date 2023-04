19 apr 2023 08:18

LA CONSULTA DÀ RAGIONE ALL’ANARCHICO COSPITO E APRE LA VIA PER LO SCONTO DI PENA - PER LA CORTE COSTITUZIONALE È “INCOSTITUZIONALE NON RICONOSCERE LE ATTENUANTI” - CADE LA NORMA CHE AVREBBE VINCOLATO LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO A CONDANNARE COSPITO (CHE PER LO SCIOPERO DELLA FAME HA PERSO 50 CHILI) NECESSARIAMENTE ALL'ERGASTOLO PER L'ATTENTATO ALLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI FOSSANO, DOVE DUE ORDIGNI FURONO FATTI ESPLODERE NEL 2006 SENZA CAUSARE VITTIME NÉ FERITI...