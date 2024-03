IL CONTE DISGRAZIATO - PIETRO COSTANZIA DI COSTIGLIOLE, IL 23ENNE ARRESTATO PER AVER FERITO A COLPI DI MACHETE UN 24ENNE A TORINO, PROVERREBBE DA UNA FAMIGLIA DI ORIGINI NOBILI (SAREBBE FIGLIO DI UN CONTE): SU DI LUI PENDE UN ORDINE DI CATTURA INTERNAZIONALE PER UNA SERIE DI RAPINE COMMESSE IN SPAGNA - IL GIOVANE, CHE DOPO L'AGGUATO SI È NASCOSTO IN UN ALBERGO PER 48 ORE, AVREBBE AGGREDITO IL COETANEO A CAUSA DI UNA FOTO OSÉ RICEVUTA SU WHATSAPP DALLA SUA FIDANZATA. MA NON SI ESCLUDE CHE...

Si chiama Pietro Costanzia di Costigliole, ha 23 anni e origini nobili. Da ieri sera è accusato di tentato omicidio in relazione all’aggressione con un machete al 24enne O.B. avvenuta lunedì 18 marzo a Torino.

A ferirlo – ha subito l’amputazione della gamba sinistra – due ragazzi in sella a uno scooter T-Max alle 17,30 in via Panizza, zona Mirafiori Nord. Gli investigatori della squadra mobile di Torino lo hanno trovato in un albergo di corso Regina Margherita dopo 48 ore di latitanza.

La fidanzata 20enne della vittima lo avrebbe riconosciuto: avrebbe aggredito il ragazzo mentre quest’ultimo stava tornando a casa in monopattino insieme a lei. Su Costanzia di Costigliole pendeva un ordine di custodia in carcere emesso in Spagna per una serie di rapine.

[…] La stanza d’albergo l’ha presa in affitto con un documento non suo. E, scrive oggi Repubblica, avrebbe colpito il coetaneo a causa di una foto osé ricevuta su WhatsApp dalla sua fidanzata. Anche se gli investigatori sospettano invece un movente legato alla droga.

L’accusato proverrebbe da una famiglia di origini nobili e sarebbe figlio di un conte. Durante l’interrogatorio ha detto di non avere uno scooter né un machete. Ha negato di conoscere la vittima. Gli avvocati li hanno nominati dai genitori. Secondo La Stampa il ragazzo vive attualmente a Torino con la sua famiglia. Diversi indizi portano a lui. Per esempio i movimenti tracciati del suo telefono cellulare.

Ma anche i rapporti con O.B. Lo studente avrebbe fatto avances esplicite alla fidanzata di Costanzia di Costigliole. «Prima o poi a quello gliela faccio pagare», avrebbe detto parlando della vittima. «Io non c’entro nulla, non ho neppure una moto», avrebbe detto il 23enne per difendersi agli investigatori. Attualmente si trova in stato di fermo come indiziato di delitto.

L’ORDINE DI CATTURA INTERNAZIONALE PER “IL SANTO”

Il Corriere della Sera dice che Costanzia di Costigliole è destinatario di un ordine di cattura internazionale. […]

