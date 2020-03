"DANIELE RUGANI ERA IN ISOLAMENTO VOLONTARIO PRIMA DI JUVE-INTER" – PARLA LA FIDANZATA DEL DIFENSORE DELLA JUVE MICHELA PERSICO: “LUI HA GIOCATO LE SUE PARTITE, ANCHE DOMENICA, COME STABILITO, MA HA SEGUITO TUTTE LE PRECAUZIONI PRESCRITTE. IO NON SONO POSITIVA. SONO DI ALZANO LOMBARDO MA DOPO I PRIMI ALLARMI ITALIANI SUL CORONAVIRUS, NON CI SONO PIÙ ANDATA”- VIDEO