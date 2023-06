CONTE E SCHLEIN INSIEME SULLE BARRICATE CONTRO IL DECRETO LAVORO – LA CAMERA HA APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL DECRETO DEL 1° MAGGIO, TRA LE PROTESTE CONGIUNTE DI M5S E PD – LA RIVOLTA IN AULA DEI GRILLINI CONTRO IL TAGLIO DEL REDDITO DI CITTADINANZA, LA LORO MISURA SIMBOLO, E LA RIDUZIONE DEI VINCOLI PER I CONTRATTI A TERMINE – MENTRE ITALIA VIVA E AZIONE SI SONO ASTENUTI, PEPPINIELLO APPULO E LA SEGRETARIA MULTIGENDER LANCIANO SEGNALI D'INTESA… – VIDEO

È il provvedimento che più ha acceso lo scontro politico degli ultimi due mesi. È anche quello che più unisce, all'opposizione, Partito democratico e Movimento 5 stelle. Il decreto Lavoro, simbolicamente approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso primo maggio, diventa legge dopo una movimentata seduta nell'Aula della Camera.

Sospesa un paio di volte, durante le dichiarazioni di voto, a causa della protesta del gruppo 5 stelle e della conseguente reazione da parte della maggioranza. Scambio di accuse, qualche insulto, i commessi riportano l'ordine.

Del resto, per Giuseppe Conte e i suoi è il giorno in cui si compie il taglio del reddito di cittadinanza, la fine della loro misura simbolo, accompagnata dalla riduzione dei vincoli per i contratti a termine. Quando il presidente M5s termina il suo intervento, alle sue spalle viene esposto lo striscione "#basta vite precarie" che apriva il corteo della manifestazione del 17 giugno, mentre i deputati sventolano verso i banchi del governo buste paga, bollette e rate dei mutui.

Alcuni di loro si avvicinano alla ministra del Lavoro, Marina Calderone («una riforma strategica», ha esultato) e lasciano i fogli davanti a lei […] Conte in Aula: «Il governo si diletta sadicamente a ignorare il grido dolore di chi non riesce ad arrivare a fine mese – dice l'ex premier nel suo discorso –. Avete consapevolmente creato una surreale competizione tra ultimi e penultimi».

Dai banchi del Pd c'è chi applaude, come arrivano applausi dai 5 stelle in alcuni passaggi dell'intervento del dem Arturo Scotto, che definisce il decreto «un concentrato di cinismo sociale, un manifesto carico di arroganza nei confronti della parte più debole della società». Al suo fianco si è materializzata Elly Schlein, appena rientrata dalla missione a Bruxelles […]

Schlein non incrocia Conte, che esce da un corridoio laterale, ma il leader 5 stelle riprende lo stesso ragionamento: «Pagheranno questa protervia – assicura a La Stampa – qui in Parlamento fanno i forti, hanno i numeri, ma colpendo i più deboli perderanno consenso nel Paese. Secondo me, oggi parte il nostro riscatto».

Glissa sul fatto che Azione e Italia Viva si siano astenute, giudicando positive alcune misure, come l'ulteriore taglio del cuneo fiscale di 4 punti fino a dicembre (non strutturale), l'innalzamento del tetto di esenzione a 3.000 euro per i fringe benefit, riservato a chi ha figli a carico, la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione. Conte lo definisce, invece, «assegno di esclusione» e punge Calenda, che ha provato a intestarsi la battaglia sul salario minimo: «Ma se è arrivato per ultimo… la bozza di mediazione di fatto è la nostra».

L'ex premier è il più bersagliato in Aula dagli interventi della maggioranza, più d'uno gli rinfaccia la presunta «abolizione della povertà», il deputato di Fratelli d'Italia (in passato nel Movimento), Walter Rizzetto, scatena la reazione più stizzita dai banchi 5 stelle: «Sul reddito avete venduto una misura di politica attiva che ha creato disoccupati - urla-. Avete fallito». […]

