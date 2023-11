I CONTI NON TORNANO: IL PREZZO DEL CARBURANTE È SCESO, MA VOLARE IN SICILIA E SARDEGNA A NATALE RESTA UN INCUBO – NONOSTANTE L’ISTRUTTORIA DELL’ANTITRUST PER IL CARO-VOLI, LE COMPAGNIE SE NE FOTTONO DELLE POSSIBILI SANZIONI MILIONARIE E CONTINUANO A STANGARE I PASSEGGERI: DAL 23 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE C’È UN RINCARO DEL 1.260% PER UN VOLO DA MILANO A PALERMO – IL MINISTRO URSO INCONTRERÀ I VETTORI AEREI IL 20 NOVEMBRE: MA È GIÀ TROPPO TARDI VISTO CHE IN MOLTI HANNO COMPRATO I BIGLIETTI A PREZZI MONSTRE PER PAURA DI ULTERIORI RINCARI…

Estratto dell'articolo di Giacomo Andreoli per per "il Messaggero"

Torna l'incubo caro-voli per Natale. I prezzi per andare in Sardegna e Sicilia rispetto ad oggi saliranno, in alcuni casi limite, fino al 1.260%, superando anche quota 300 euro a biglietto. Non le tariffe record dello scorso Natale o di Pasqua 2023 (con decine di voli sopra i 300 e i 400 euro per tratta), ma comunque livelli elevati, a fronte di un prezzo del carburante in discesa fino al 45% rispetto a un anno fa.

ita biglietti sicilia

Nuovi rincari, complici gli algoritmi ed escluse poche offerte vantaggiose, che si registrano nonostante sia ancora aperta l'istruttoria dell'Antitrust per il caro-voli dell'anno scorso (con aumenti del 700% tra Natale 2022 e gennaio 2023). Istruttoria che si concluderà a breve, con possibili sanzioni anche milionarie in primis alle low cost (Ryanair, Wizz Air ed easyJet) per un possibile cartello anti-concorrenza. Ma sotto la lente è finita anche Ita Airways.

Per questo sale il pressing del governo, con il ministro delle Imprese Adolfo Urso che incontrerà i vettori aerei nel nuovo tavolo voli previsto per lunedì prossimo, 20 novembre. […]

Secondo un'analisi del Codacons, per arrivare a Palermo imbarcandosi il 23 dicembre, la spesa minima è di 143 euro da Roma, 204 euro da Milano, 269 euro da Torino e addirittura 314 euro da Bologna. E a questi prezzi in molti casi bisogna aggiungere gli extra, come bagaglio a mano, e scelta del posto a sedere, che fanno salire il costo del biglietto.

Considerando poi che un mese prima, il 23 novembre, un Milano-Palermo parte da 15 euro, l'aumento a Natale arriva, appunto, al 1.260%.

Non va molto meglio per Catania.

[…] Qualche vantaggio ci potrebbe essere per i residenti in Sicilia, con la Regione che ha stanziato 27,5 milioni per abbattere i prezzi fino al 50% (per studenti e chi ha un reddito Isee entro i 9.360 euro) nei collegamenti da e per i capoluoghi laziale e lombardo. Infine per Cagliari, secondo Adiconsum Sardegna, andata e ritorno da Milano costano anche 604 euro. […]

sicilia

Questi di Natale 2023 sono prezzi più bassi dello stesso periodo dello scorso anno, ma secondo il Codacons sono tra il 3% e l'11,8% più alti, a seconda dei casi, rispetto al Natale 2021. […] «Nel periodo aprile-settembre di quest'anno - Andrea Giuricin, docente alla Bicocca di Milano e tra i massimi esperti del settore dei trasporti - Ryanair ha ad esempio aumentato i prezzi medi del 24% per passeggero (rispetto al 2022), mentre il prezzo carburante è cresciuto del 20% a parità di kilometri volati».

RENATO SCHIFANI

Ci sarebbe quindi un 4% in più, mentre negli ultimi mesi si sono registrati per le compagnie ottimi profitti, tali da recuperare le perdite dei periodi più duri del Covid-19. Ryanair ha chiuso a marzo l'anno finanziario 2022-2023 con un risultato positivo di 1,31 miliardi.

