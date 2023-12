CONTINUA LA TELENOVELA TRA CHER E IL FIGLIO ELIJAH BLUE ALLMAN – ORA LA CANTANTE CHIEDE LA CUSTODIA LEGALE DEI BENI DELL'EREDE, PER “GRAVI PROBLEMI DI ABUSO DI DROGHE” – LA STAR, A SETTEMBRE, ERA STATA ACCUSATA DALL’EX NUORA MARIEANGELA KING DI AVER FATTO SEQUESTRARE ELIJAH DA QUATTRO UOMINI PER IMPEDIRE IL LORO RIAVVICINAMENTO - LA STAR 77ENNE SOSTIENE CHE L'EX MOGLIE DEL FIGLIO NON PUO' GESTIRE I FONDI PERCHÈ...

ARTICOLI CORRELATI

Estratto da www.corriere.it

cher e il figlio elijah blue allman 5

Cher, 77 anni, chiede la custodia legale dei beni del figlio per «gravi» problemi di abuso di droghe e mentali. Lo riferisce «People». Secondo gli atti legali depositati presso un tribunale di Los Angeles, Elijah Blue Allman, 47 anni, nato dal matrimonio con il cantante Gregg Allman, non è in grado di gestire le sue risorse finanziarie.

La cantante è preoccupata che tutti i fondi distribuiti al figlio verranno immediatamente spesi in farmaci, lasciando Elijah senza risorse per provvedere a se stesso e mettendo a rischio la sua stessa vita. I documenti affermano inoltre che la ex moglie di Elijah, Marieangela King, 36 anni, non è adatta a essere la sua conservatrice perché «la loro relazione tumultuosa è stata segnata da un ciclo di dipendenza dalla droga e crisi di salute mentale».

Marieangela King Elijah Blue Allman

Sempre secondo il dossier, la cantante e attrice sta cercando in tutti i modi di aiutare il figlio anche attraverso un ricovero in un centro di recupero. «Sono una madre — scrive il magazine citando la diva premio Oscar di “Stregata dalla luna” —, è mio compito, in un modo o nell’altro, cercare di aiutare i miei figli. Si fa di tutto per loro». A ottobre, Cher aveva rotto il silenzio sul calvario di Elijah, aprendosi a «People» riguardo alla sua relazione con suo figlio di 47 anni, dopo che era emersa una notizia secondo cui avrebbe assunto quattro uomini per rimuovere con la forza Elijah da una stanza d’albergo di New York nel novembre 2022. […]

cher e il figlio elijah blue allman 6 cher e il figlio elijah blue allman 2 cher e il figlio elijah blue allman 1 cher e il figlio elijah blue allman 3 cher e il figlio elijah blue allman 4