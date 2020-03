MUORE UNA SENATRICE A 5 STELLE, SCANZI ATTACCA ''LE IENE'' PER COME TRATTARONO GIULIA SARTI. CHE C'ENTRA? C'ENTRA CHE LUI E LA DEPUTATA GRILLINA EBBERO UN FLIRT, E QUANDO FILIPPO ROMA FACEVA I SERVIZI SU DI LEI (CHE IN CASA AVEVA UN SISTEMA DI VIDEO-REGISTRAZIONE ALL'INSAPUTA DI CHI CI ENTRAVA), LEI SOFFRIVA MOLTO. MA NON HA MAI SPIEGATO COSA FACESSE CON QUEI VIDEO - ALLA SENATRICE DELEDDA INVECE LE ''IENE'' CHIESERO COME MAI FACESSE CAMPAGNA ELETTORALE MENTRE ERA IN MALATTIA DA STRESS (NON DA TUMORE), MA OGNI MOTIVO È BUONO PER MENARE SU CHI CI STA SULLE BALLE