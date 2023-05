18 mag 2023 12:10

IL CONTO DEL SALVATAGGIO DI CREDIT SUISSE È PIÙ SALATO DEL PREVISTO – UBS DOVRÀ SBORSARE ALMENO 17 MILIARDI DI DOLLARI TRA SVALUTAZIONI E COSTI LEGALI. MA, SECONDO GLI ANALISTI, LA CIFRA POTREBBE ARRIVARE A 28 MILIARDI. IN COMPENSO LA BANCA GUIDATA DA SERGIO ERMOTTI POTRA’ METTERE A BILANCIO UNA PLUSVALENZA DI 34 MILIARDI, GRAZIE AL PREZZO, DI MOLTO INFERIORE AL VALORE DI MERCATO, PAGATO PER ACQUISTARE LA RIVALE – COME PREVISTO, CHI LA PRENDE NEL CULO SONO GLI OBBLIGAZIONISTI, CHE NON AVRANNO ALCUN RIMBORSO PER I BOND AZZERATI...