UN CONTO SONO I SISTEMI ANTI-CARRO UN ALTRO I CACCIA – I PAESI DELLA NATO FRENANO SULL’INVIO DI CARRI ARMATI E CACCIA A KIEV: PUTIN POTREBBE VEDERLA COME UNA DICHIARAZIONE DI GUERRA. MA BISOGNA ANDARCI CON LE PINZE: LA FONTE È IL QUOTIDIANO TEDESCO "DIE ZEIT" (E SI SA, LA GERMANIA È RESTIA AD AIUTARE ZELENSKY) – INTANTO LA RUSSIA PARTE CON L'OFFENSIVA FINALE SUL DONBASS E ATTACCA 40 CITTÀ NELLE REGIONI DI DONETSK E LUGANSK: CI SONO CINQUE VITTIME E 12 FERITI TRA I CIVILI – “MAD VLAD” APRE ALLO SCAMBIO DEI PRIGIONIERI DEL BATTAGLIONE AZOV, MA SOLO DOPO IL PROCESSO (SE CI ARRIVANO VIVI)

Da www.ansa.it

PUTIN ZELENSKY

La Russia ha attaccato 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, cinque le vittime civili e 12 i feriti: "I nemici hanno sparato contro più di 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, distruggendo o danneggiando 47 siti civili, tra cui 38 case e una scuola.

A causa di questi bombardamenti cinque civili sono morti e 12 sono stati feriti", scrive su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze armate dell'Ucraina, citato dalla Bbc.

UCRAINA - SOLDATO UCRAINO CON IL JAVELIN ANTI CARRO

I Paesi membri della Nato avrebbero concordato in modo informale di non fornire alcuni tipi di armi all'Ucraina, come i carri armanti e i caccia, nel timore che Mosca possa vedere questi aiuti militari come una dichiarazione di guerra e adottare misure di rappresaglia: lo riporta l'agenzia di stampa tedesca dpa citando fonti dell'Alleanza, secondo quanto riferisce il quotidiano Die Zeit.

Mossa - intanto ieri - della Commissione europea per la confisca dei beni degli oligarchi che cercano di sottrarsi alle sanzioni.

meme zelensky marvel

Aggiungere la violazione delle misure restrittive dell'Ue all'elenco dei reati dell'Unione, oltre che norme rafforzate sul recupero e la confisca dei beni da usare per ricostruire l'Ucraina' gli obiettivi.

Mosca disponibile a un corridoio per l'uscita delle navi che trasportano grano dal porto di Mariupol, ma a patto di eliminare le sanzioni. Intanto i soldati delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk, insieme all'esercito russo, "hanno sfondato la difesa delle forze armate ucraine sullo Svetlodar Bulg, nella regione di Lugansk".

MEME ZELENSKY PUTIN

Il Cremlino accetta lo cambio di prigionieri di Azovstal solo dopo il processo.

putin zelensky fantasma di kiev SANTINO missile javelin UCRAINA - SOLDATI UCRAINI LANCIANO UN JAVELIN MISSILE DI FABBRICAZIONE AMERICANA