IL CONTO DEL SUCCESSO? E' SALATO! – NOVE EX DIPENDENTI SVELANO IL LATO OSCURO DEL BUSINESS DI SALT BAE, IL MACELLAIO-IMPRENDITORE DIVENTATO UNA STAR PER IL SALE LANCIATO A FAVORE DI SMARTPHONE E LE BISTECCHE “RICOPERTE” DA FOGLIE DORATE – INTERPELLATI DA “BUSINESS INSIDER”, GLI EX LAVORATORI LO ACCUSANO DI AVER RUBATO LE LORO MANCE, DI USARE PRODOTTI SCADENTI, E PARLANO DI UN CLIMA DI TERRORE NEI RISTORANTI SPARSI PER TRE CONTINENTI…

Estratto dell'articolo di Marco Prestisimone per www.leggo.it

Ciò che va in onda (letteralmente perché sì, è come se fosse uno show televisivo) è l'estremizzazione del lusso: la carne ricoperta d'oro, il sale lanciato sulle bistecche a favor di smartphone (e subito postato sui social), le prenotazioni necessarie mesi prima.

C'è un lato più oscuro però che riguarda Salt Bae, il macellaio-imprenditore capace di aprire ristoranti in tutto il mondo (da Abu Dhabi a Dubai, da Los Angeles a Las Vegas, da Mykonos a New York) e arriva dai racconti di ex dipendenti ed ex manager.

Che raccontano di un ambiente di lavoro tutt'altro che adatto agli standard della nostra epoca. E che soprattutto non hanno a che vedere con il lusso ostentato nei locali.

[...] Si muove su jet privati, ama farsi fotografare sui motoscafi e con orologi al polso da migliaia di dollari. Nel suo ristorante di New York, i clienti possono pagare 300 dollari per un "Golden Burger". Il suo ristorante a Londra da solo ha registrato incassi per 9,2 milioni di dollari nei primi tre mesi.

Ma gli ex dipendenti, anche quelli più vicini, descrivono un mondo parallelo. Sette sono le cause legati in due città diverse, raccontate da Business Insider, che ha intervistato nove ex membri dello staff di sei ristoranti diversi di Salt Bae. «Un tiranno con l'ossessione per la ricchezza e l'eccesso».

Gli ex dipendenti spiegano che quell'immagine quasi da clow nasconde in realtà una verità oscura: accuse di furto di stipendio, discriminazioni, violazioni delle leggi sul lavoro e una cultura della paura prevaricante nei confronti delle donne. E ancora licenziamenti frequenti e imprevedibili e favoritismi.

«Le accuse non sono altro che un rimaneggiamento di vecchie cause legali in cui le rivendicazioni sono state contestate e sono state da tempo sistemate - ha detto a Insider l'avvocato dell'imprenditore - [...]

