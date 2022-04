UN CONTO TROPPO SALATO? UNA RISPOSTA ”SBAGLIATA”? ESPLODE UNA MEGA RISSA A ROMA, IN UN RISTORANTE DI VIA ANDREA DORIA, NEL QUARTIERE PRATI: CALCI, PUGNI E BOTTIGLIATE TRA TURISTI NORD EUROPEI E CAMERIERI, 7 DENUNCIATI - I MOTIVI DELLA LITE SONO ANCORA DA RICOSTRUIRE – ECCO COME E’ FINITA

Rissa in un ristorante del centro a Roma. Alla vigilia di Pasqua due camerieri e cinque turisti hanno cominciato a litigare furiosamente in un ristorante in via Andrea Doria, quartiere Prati. I turisti, nord europei stando a quanto si apprende, hanno aggredito i dipendenti del locale con calci e pugni e hanno lanciato loro alcune bottiglie di vetro. Gli altri hanno risposto con schiaffi e pugni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Solo il loro intervento ha messo fine alla violenta litigata, scoppiata per motivi ancora da ricostruire. Per il momento non è chiaro cosa abbia fatto scattare la rabbia dei turisti: un conto giudicato troppo salato? Una risposta ‘sbagliata' da parte dei camerieri? Le indagini sono ancora in corso.

Sette persone denunciate per rissa e lesioni personali

I militari hanno identificato tutti i responsabili della rissa, sette persone in tutto, e li hanno denunciati per rissa e lesioni personali. Sul posto sono intervenute anche alcune ambulanze del 118, ma per fortuna le ferite riportate dalle persone coinvolte sono lievi. La prognosi per ciascuna di loro va dai 5 agli 8 giorni.

Il giorno precedente un altro episodio aveva visto come protagonisti alcuni turisti stranieri. Su un autobus Atac diretto a piazza Venezia, cinque ragazzi di età compresa tra i 19 e 30 anni hanno cominciato a litigare furiosamente. Per farli smettere, il conducente del mezzo pubblico ha dovuto chiamare il 112. I cinque responsabili della rissa, alcuni visibilmente ubriachi, sono stati denunciati per rissa e lesioni. Uno di loro è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso in codice rosso.

