CONTR-ORDINE: CON I FIGLI NON SI PUÒ AVERE LA CASA ORDINATA - SI È ARRESA PURE MARIE KONDO, LA GURU MONDIALE DEL RIORDINO, CHE HA FATTO I SOLDI SPIEGANDO ALLA GENTE COME TENERE CASSETTI E ARMADI IN PERFETTO STATO – DOPO IL TERZO FIGLIO, LA 38ENNE GIAPPONESE HA DOVUTO AMMETTERE DI AVER PERSO LA BATTAGLIA: “LA MIA CASA È UN CAOS, MA ORA PASSO PIÙ TEMPO CON I BAMBINI…”

Estratto dell’articolo di Gianluca Modolo per “la Repubblica”

libro Marie Kondo ’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life

«La mia casa è un caos, ma ora passo più tempo con i miei figli». E se lo dice Marie Kondo, la guru mondiale del riordino, allora diventa una notizia. «Riordinare significa occuparsi di tutte le “cose” della propria vita», scrive Kondo nel suo ultimo libro, Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life . «Quindi, che cosa volete davvero mettere in ordine?».

«La mia casa è disordinata, ma il modo in cui trascorro il mio tempo è quello giusto per me in questo momento, in questa fase della mia vita», ha detto la 38enne giapponese durante un recente webinar proprio per promuovere la sua ultima fatica editoriale, come riporta il Washington Post .

La svolta è arrivata dopo la nascita del suo terzo figlio, nel 2021: «Fino ad ora ero una professionista del riordino, quindi facevo del mio meglio per tenere sempre in ordine la mia casa», ha detto all’evento. «Ho un po’ smesso di farlo[…] ».

marie kondo libro 7

[…] Le parole della regina del riordino hanno scatenato molte reazioni sui social. «Il fatto che Marie Kondo, leader dei millennial a cui ha insegnato a tenere solo le cose che danno gioia, abbia rinunciato a riordinare la sua casa ora che ha tre figli, mi manda in bestia», uno dei commenti su Twitter. «È stato utile e stimolante leggerlo», scrive qualcun altro. «Ho 3 figli e ho provato il suo metodo ogni 3 mesi, ma non è fattibile ».

