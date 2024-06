27 giu 2024 14:28

UN CONTRATTO DI LAVORO? NO, DI SCHIAVITÙ! - A MODENA UN OPERAIO 30ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE HA DENUNCIATO IL PROPRIO DATORE DI LAVORO CHE LO PAGAVA... UN EURO L'ORA! -DOPO AVER SUBÌTO UN INCIDENTE IN CANTIERE, L’UOMO HA DECISO DI DENUNCIARE IL SUO SFRUTTATORE IN PROCURA E PRESSO L’ISPETTORATO DEL LAVORO ANCHE PER OMISSIONE DI REGISTRAZIONE ALL’INAIL E ALL’INPS, ED È RIUSCITO A OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO...