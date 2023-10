19 ott 2023 18:37

CONTRO LE BADANTI ANCHE HAMAS NON PUO’ NIENTE – SABITHA E MEERA MOHANAN, DUE SORELLE INDIANE, CHE ACCUDISCONO UNA COPPIA DI ISRAELIANI NEL KIBBUTZ DI NIR OZ, AL CONFINE CON LA STRISCIA DI GAZA, DURANTE L'ASSALTO DI HAMAS HANNO AVUTO LA PRONTEZZA DI METTERE IN SALVO LA COPPIA DI ANZIANI – “ABBIAMO SIGILLATO PORTE E FINESTRE E ABBIAMO FATTO SCENDERE LA COPPIA NELLA SAFETY ROOM. PER QUATTRO ORE E MEZZO SIAMO RIMASTE ATTACCATE AL MANIGLIONE DELLA PORTA PER IMPEDIRE CHE VENISSE FORZATA…”– VIDEO