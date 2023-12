CONTRO CHI SI È MESSA IDA GATTUSO? - UN’ALTRA AUTO DELLA SORELLA DI GENNARO GATTUSO È STATA INCENDIATA SOTTO CASA, IN PROVINCIA DI COSENZA, DA PARTE DI IGNOTI – LA SORELLA DI “RINGHIO” AVEVA ACQUISTATO IL SUV DOPO CHE LA SUA MACCHINA ERA STATA DISTRUTTA IN UN ALTRO ROGO, AVVENUTO LO SCORSO OTTOBRE – GLI INVESTIGATORI ESCLUDONO LA MATRICE MAFIOSA E SEGUONO LA PISTA CHE PUNTA SULLE SUE RELAZIONI PERSONALI…

Estratto dell’articolo di Carlo Macrì per il “Corriere della Sera”

In due mesi esatti due auto bruciate: roghi di origine dolosa, i vigili del fuoco non hanno alcun dubbio. Un’intimidazione? Una ritorsione? Cosa sta accadendo a Ida Gattuso, sorella di Rino, già campione del mondo con gli Azzurri e oggi allenatore dell’Olympique Marsiglia? Contattati tramite il sindaco di Corigliano Rossano (Cosenza), dove vivono, i familiari di Gattuso fanno sapere che «Ida non è in condizioni di rilasciare dichiarazioni su quanto accaduto». È sotto choc, spaventata.

La sorella di Rino (l’altra era Francesca, che morì nel 2020 dopo un malore) aveva acquistato il suv Opel Grand Land da poco tempo, in particolare dopo l’incendio doloso del 17 ottobre che aveva carbonizzato la sua Opel Adam, un’auto di più piccole dimensioni: nella notte tra giovedì e ieri un altro rogo, che ha avuto lo stesso effetto sul nuovo suv. Le fiamme, in entrambi i casi, sono divampate nella località di Corigliano Scalo, sotto l’abitazione della proprietaria delle vetture. E gli autori del blitz hanno agito indisturbati, utilizzando benzina per scatenare il rogo. Per di più c’è un precedente, più lontano ma comunque recente: un’altra auto di Ida Gattuso era bruciata nell’agosto del 2022, sempre nella zona.

Un vero giallo, al momento. Cosa può esserci dietro? Gattuso è stata anche presidente del consiglio comunale di Corigliano, prima dell’unificazione del Comune con Rossano. Ma al momento sembra esclusa, dagli inquirenti, la matrice mafiosa, che comunque resta al vaglio della Procura della Repubblica di Castrovillari. Ma esiste anche una pista che punta sulle relazioni personali di Ida Gattuso, sul suo carattere che qualcuno definisce «irascibile», con episodi che sarebbero frequenti in tal senso.

A indagare sono i carabinieri: non è escluso che, proprio nell’ambito di una pista che punta sulle relazioni personali, gli attentatori abbiano agito tentando di camuffare il loro movente. Come? Sfruttando un certo clima di paura che si è creato negli ultimi tempi a Corigliano Rossano, quello sì in parte probabilmente legato alla criminalità organizzata, con non pochi attentati e danneggiamenti alle auto e ad altri beni immobili. […]

