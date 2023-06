30 giu 2023 09:21

LA CONTROFFENSIVA UCRAINA E’ SPOMPA: ZIO SAM CORRE IN AIUTO? - GLI USA HANNO PRESO IN CONSIDERAZIONE L'INVIO A KIEV DEL SISTEMA MISSILISTICO TATTICO A LUNGO RAGGIO ATACMS. LO SCRIVE IL WALL STREET JOURNAL - L'ATACMS HA UNA GITTATA DI CIRCA 300 KM, SUFFICIENTE PER COLPIRE OBIETTIVI RUSSI MOLTO DIETRO LE LINEE DEL FRONTE, ANCHE IN CRIMEA DA DOVE PARTONO GLI ATTACCHI CON DRONI DI FABBRICAZIONE IRANIANA - BIDEN NON HA ANCORA DATO IL SUO OK MA LE FONTI DICONO DI AVER VISTO SEGNALI DI APERTURA ANCHE TRA I PIÙ RILUTTANTI NEL GOVERNO AMERICANO…