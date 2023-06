LE CONTROFFENSIVE SONO DUE: UNA IN UCRAINA, L’ALTRA IN RUSSIA – MENTRE I “PARTIGIANI” CON GLI ATTACCHI A BELGOROD CREANO IL DIVERSIVO PERFETTO (NELL’IMBARAZZO DEGLI AMERICANI), LE TRUPPE REGOLARI DI KIEV PROVANO AD AVANZARE E A RECUPERARE NEI TERRENI OCCUPATI DA PUTIN - LA STRATEGIA DI ZELENSKY: TAGLIARE IN DUE LA STRISCIA DI TERRA CHE COLLEGA RUSSIA E CRIMEA PER FREGARE PUTIN

1. QUEI RAID A BELGOROD E L’IMBARAZZO DELL’AMERICA

Estratto dell’articolo di Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

LA POSSIBILE CONTROFFENSIVA UCRAINA

Dubbi e anche imbarazzo tra i Paesi della Nato per l’attacco dei «partigiani anti-Putin» a Belgorod. Il governo americano aveva già bocciato la prima incursione nella cittadina russa, il 25 maggio scorso. Il dipartimento di Stato aveva ricordato quale sia la «dottrina Biden»: la guerra non deve uscire dai confini dell’Ucraina, no al rischio di ulteriori escalation.

Poi il Pentagono aveva chiarito di non aver mai autorizzato l’esercito di […] Zelensky a trasferire armi ad altre formazioni. Men che meno a milizie formate da russi. Ieri il generale Mark Milley, capo di stato maggiore, […] ha aggiunto: «Stiamo monitorando con grande attenzione gli sviluppi a Belgorod». Il caso e le polemiche stanno lievitando. Il primo ministro belga, Alexander De Croo, chiede un chiarimento ufficiale a Kiev.

corpo volontari russi con un prigioniero a belgorod

Il Washington Post ha scritto che gli insorti contro il Cremlino starebbero utilizzando fucili consegnati dai belgi alla resistenza ucraina. Come sono finiti sul campo di battaglia di Belgorod? È un interrogativo che agita il confronto tra due posizioni all’interno dell’Alleanza Atlantica. Lo schieramento più oltranzista, guidato da Regno Unito e Polonia, sostiene che gli ucraini abbiano il diritto […] di colpire le basi logistiche e le linee di rifornimento in territorio russo.

[…] Dall’altra parte, Stati Uniti e gran parte dei Paesi europei continuano a predicare prudenza. Washington, per altro, sta cercando di ripristinare il dialogo con Mosca sul […] controllo degli armamenti atomici, finora regolato dal Trattato «New Start» che scadrà nel febbraio del 2026 […]

attacco a belgorod

2. DURERÀ DIVERSI MESI ORA I PRIMI ASSALTI PER TROVARE LE FALLE NELLE DIFESE DI PUTIN

Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per “la Repubblica”

Fonti russe, americane e ucraine – ma quelle ucraine sono abbottonatissime […] – dicono che la tanto attesa controffensiva dell’Ucraina per riconquistare territori occupati dai soldati di Mosca è partita nell’Est e nel Sud dell’Ucraina, nelle regioni di Donetsk e di Zaporizhzhia.

vladimir putin

La Difesa russa è quella che parla di più […] e dichiara che truppe ucraine a bordo di mezzi corazzati hanno provato ad avanzare in cinque settori del fronte. È anche però la fonte meno affidabile e i suoi aggiornamenti vanno presi con un certo grado di scetticismo.

Ha subito annunciato che «l’offensiva su larga scala nemica» è stata fermata ma si tratta di un annuncio perlomeno prematuro, considerato che la campagna ucraina è stata pianificata per durare molti mesi. Altre fonti russe […] riconoscono che i nemici sono riusciti a conquistare terreno. E se lo riconoscono anche loro, vuol dire che c’è del vero.

controffensiva ucraina nella regione di kherson 3

Gli ucraini non tentano di aprire una singola breccia nella linea di difesa dei soldati russi, non cercano il grande sfondamento, ma sondano con assalti limitati in punti diversi del fronte per capire dove i militari di Mosca […] sono più deboli.

In gergo militare anglosassone si chiamano missioni di “reconnaissance in force”, e sono un ibrido tra un attacco, una ricognizione e una manovra diversiva. Cominciano a circolare anche video di mezzi ucraini distrutti e si capisce che non si trattava di grandi azioni di massa.

bakhmut

Siamo alla fase degli assaggi. Se trovano il punto giusto possono fare irruzione dietro alla prima linea di fortificazioni, spingere via i russi e arrivare alla seconda. E poi alla terza e così via. Nessuno può fare previsioni sulla durata dell’operazione e su chi vincerà.

L’intenzione dell’esercito di Kiev è replicare il successo travolgente della liberazione della regione di Kharkiv nel settembre 2022 […]. Ma per ripetere quella vittoria è necessario scoprire dove i soldati russi sono più vicini al punto di cedimento e per quanto a Kiev ci sia stato un enorme lavoro preparatorio con immagini satellitari, ricognizione aerea e informatori a terra, soltanto la prova a terra può dare una risposta. E quindi è il momento degli assalti limitati.

ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN

[…] Un punto interessante: nei video che circolano si vedono i mezzi corazzati forniti all’Ucraina dai governi alleati, gli stessi che finora erano stati tenuti da parte per la controffensiva. La loro presenza sul campo è il segno che le truppe fanno sul serio. […]

Su una carta dell’Ucraina la controffensiva ha l’aspetto di due grandi frecce: una che spinge da Ovest verso Est nella zona di Soledar e Bakhmut nel Donbass e l’altra che va da Nord verso Sud nell’area di Novodonetsk e di Velyka Novosilka, due piccoli centri sul fronte meridionale.

controffensiva ucraina nella regione di kherson 2

Se questa seconda freccia ucraina proseguisse […] arriverebbe fino alla costa nelle città occupate di Mariupol e di Berdyansk. Vorrebbe dire arrivare al mare e tagliare il corridoio di terra largo circa novanta chilometri che unisce la Russia alla Crimea. Senza quel corridoio, la presa di Putin sull’Ucraina e sulla Crimea in particolare diverrebbe debole. […]

attacco a belgorod Blindato M1224 MaxxPro che sarebbe stato catturato in Russia